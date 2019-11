Tras impactar en Cannes, llega cinta Criaturas Fronterizas a México

Una mezcla entre el cine de género con tintes de terror y suspenso es la propuesta que el cineasta iraní Ali Abbasi realiza en Criaturas fronterizas, cinta que luego de su paso por el Festival de Cannes y de obtener una nominación al Oscar por su trabajo de maquillaje, llega a cines mexicanos este viernes.

El filme está basado en la historia corta Gräns, realizada por el escritor sueco John Ajvide Lindqvist, cuyo trabajo literario ya había sido llevado a la pantalla grande con Déjame entrar, un drama de fantasía dirigido por Matt Reeves en 2010 y protagonizado por Chloë Grace Moretz.

“Mi primer acercamiento a las historias de John Ajvide Lindqvist fue en realidad cuando vi la película Let the right one in (dirigida por Tomas Alfredson y nominada a un BAFTA), luego fui a leer el libro y resultó un verdadero descubrimiento, además la película inventó algo nuevo, que fue el género de realismo nórdico, un aire fresco para el cine sueco”, explica el director.

Protagonizada por Eva Melander y Eero Milonoff, envueltos en una máscara que los convierte en figuras que fácilmente causan terror, Criaturas fronterizas narra la historia de Tina, una agente de aduanas con un olfato capaz de identificar la culpa de quienes pasan por ahí. Sin embargo, algo pasa cuando se encuentra con Vore, a quien no puede descifrar fácilmente.

Ali Abbasi debutó como director en 2016 con Shelley, filme que fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín donde explora el cine de horror. En esta historia, Ali Abbasi quiso experimentar desde otra perspectiva el cine de género, donde además de algunos toques fantásticos, el realizador explora temas como la empatía y la discusión sobre la identidad.