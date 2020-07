Trasladan batallas de Mortal Kombat a TV en Combate Space

La experiencia en el ring fue clave para que Christopher Pitufo Díaz y José Sniper Pedraza pudieran mostrar sus habilidades en el videojuego Mortal Kombat 11. Ante la imposibilidad de realizar batallas de contacto físico, los boxeadores participan en la edición especial de Combate Space, un torneo virtual en el que ambos muestran sus habilidades en el videojuego.

“Teníamos a los peleadores sudando de las manos. No los vi guanteando, pero yo creo que se fueron atrás de la cámara para empezar a tirar golpes y relajarse. Sudaron de inmediato y tuvieron que hidratarse bien”, comenta Víctor Silva, narrador de Combate Space que en esta ocasión tuvo que aprender sobre el videojuego para hacer la crónica en la pantalla como si fuera una pelea común.

“Hicimos una mezcla de boxeo y gamers, estuve capacitándome. El estilo (de narrar) es el mío, el natural, pero tuve que prepararme en sesiones de entrenamiento con grandes gamers, KG_Chef y HeeyGe0rge. Entré a juegos con ellos, los escuché narrar y ellos me dieron los términos, tuve que aprender lo que es el fatality, el brutality, todos estos combos y agarres”, explica el especialista.

A partir de este sábado a las 22:00 horas, se podrá ver semana a semana los cuatro capítulos donde Teófimo López, José Pedraza, Christopher Díaz y Orlando González compitieron en la arena digital de Mortal Kombat 11 Aftermath, extensión del videojuego de Warner Bros Games.

“Es un videojuego clásico. El que no lo conozca no ha jugado videojuegos. Es un excelente juego que llama mucho la atención, que divierte demasiado, que saca lo mejor de uno y hasta lo malo porque el Pitufo casi me hace una partida. Fue un juego bastante competitivo”, comentó José Sniper Pedraza, dos veces campeón del mundo en la categoría superpluma IBF y ligero WBO en una mesa redonda con medios latinoamericanos.

Christopher Pitufo Díaz explicó que para participar en este programa especial fue necesario practicar junto a un coach que les enseñó los mejores trucos del videojuego, con lo que fue posible mezclar sus habilidades deportivas. “Es un juego con todos los instrumentos adecuados para disfrutar del ambiente de boxeo, de los ataques, del fatality”, dijo el puertorriqueño, participante de las categorías pluma y superpluma.

Desde la perspectiva del narrador, Víctor Silva destacó que tanto el video como el boxeo lograron relacionarse durante las batallas de Combate Space.

“El videojuego te ayuda a tener esas reacciones rápidas, en ir uno tras otro y luego no soltar a tu rival. Llevarlo a tu esquina. Hicieron cosas muy interesantes y sí se relaciona mucho con el boxeo, sobre todo con la mentalidad de grandes peleadores que tienen”.