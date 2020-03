"Tusa", el éxito que Karol G no esperaba

Estar en el mismo espacio que Karol G es una experiencia vertiginosa, su actitud desenfadada y familiar dista mucho del concepto Tusa que maneja en su hit mundial y que en Colombia hace alusión a la sensación desagradable y de tristeza que deja terminar una relación amorosa.

Con esta diva reguetonera la energía es completamente inversa, todo son risas y buena vibra, cualquiera que no vea más allá de la fama que hay alrededor de ella, se podría confundir con ese look de estrella internacional, pero la lucha por el reconocimiento y la búsqueda incansable por superarse a ella misma, la convierten en una mujer apasionada, que tiene mucho más que ofrecer que un éxito de más de 1,250,000,000 de streams globales que le hizo ganar un disco de diamante y cuádruple platino.

UN ÉXITO QUE LA ESPERÓ

Es cierto que estos números tan abrumadores nos hacen pensar en todo el dinero y la fama que esconde su colaboración con Nicky Minaj, pero la historia de Tusa va mucho más allá.

“Tusa no es una canción que yo escribí, mi productor de toda la vida me la mostró hace como año y medio y yo no conecté con ella, hicimos otra cosa y la canción se quedó ahí, yo supe que la grabaron otros artistas y que dio muchísimas vueltas hasta que llegó a mí. El año pasado cuando estaba buscando mi nuevo sencillo, no sé porque, yo pregunté qué había pasado y Benny me dijo ‘Con esa canción ya no pasó nada’, la volví a escuchar y me encantó”, relató la cantante en entrevista.

La intérprete tiene la firme creencia que lo que sucedió no fue casualidad, su instinto le dijo que la tomara en el tiempo justo para explotar con la chispa adecuada.

“La canción estaba esperando por mi momento, definitivamente hay proyectos que son para uno y hace un año no hubiera podido tener la posibilidad de contar con la colaboración de Nicky y la gente no la hubiera escuchado igual, porque mi álbum no se hubiera lanzado. Además no tenía el acumulado de éxitos que tengo ahora, por eso los momentos son súper importantes”.

MUJERES TRABAJANDO

Otra parte indispensable en esta conquista mundial es sin duda Nicky Minaj, quién pudo haber abrumado con su presencia la de Karol G, sin embargo, esta última se dice feliz de que su colaboración haya sido un verdadero complemento.

La pareja comenzó su romance en julio de 2018 / Cortesía | @ANUEL_AA_OFFICIAL

“La gente en esta canción entendió súper claro la participación de ambas. Eso de estar eclipsada por los demás a mi me fastidió por mucho tiempo. Yo siempre era: la que cantó con Bad Bunny, la que cantó con Nicky Jam, la que cantó con Ozuna, la novia de Anuel, esos encabezados me molestaban demasiado porque yo no soy la sombra de nadie. Cada uno de nosotros tenemos una historia y nuestros méritos y cuando nos ponen detrás de eso es muy incómodo”, puntualizó.

Hay algo muy especial en Tusa que hace que más artistas quieran estar involucrados con ella, un claro ejemplo de ello es Laura León, quién además de grabar su propia versión en estudio, le dio el regalo al público del festival EDC, de escucharla completamente en vivo.

“Me pareció brutal que haya cantando la canción en un festival de electrónica y que haya salido y que haya dicho: ‘Sí, la canté’, y ella mencionó que había grabado una versión de estudio que ya lo he dicho setenta veces, ¡Estoy loca por escuchar!”, reveló.

APENAS COMIENZA

A pesar de toda la euforia que su más grande éxito hasta el momento ha generado, Karol G se siente aún muy lejana de reconocerse como el icono mundial que algunos ven en ella.

“Desde este lado nada ha cambiado mi persona, sigo siendo la misma, ese éxito que ve la gente de allá fuera, lo ve porque estamos de gira, porque la canción esta en número uno, etcétera. Yo podré decir que soy un icono mundial cuando esté haciendo la canción del mundial y sea impresionante, cuando me presente en un estadio y se llene, cuando tenga una gira que abarque Asia, y para eso todavía falta mucho”, aclaró.

Lo que si queda claro para Karol G, es estar lista para vivir por siempre con el impacto de Tusa, disfrutarlo y comenzar a lanzar cosas nuevas

Gossip Ellos son los nominados a los premios MTV VMAs 2019

“El éxito de Tusa nubla mucho el panorama y estaba tan enfocada en encontrar como superarla, que me perdí. El día que abrí los ojos y que me di cuenta que Tusa siempre va a estar ahí, desde entonces tengo unas expectativas grandísimas y estoy experimentando sonidos, el hecho de que esta canción haya llegado a una enorme cantidad de países, me ha hecho querer probar cosas completamente nuevas, y ahora ya tengo mi nuevo sencillo, que saldrá en abril. No sé si va a ser un éxito o no, pero estoy completamente segura desde mi corazón que ese quiero que sea y es algo completamente diferente”, aseguró la colombiana.

La última pregunta fue contundente ¿A qué le atribuyes el éxito de Tusa?, para su respuesta final, Carolina Giraldo Navarro, demostró que toda esa sencillez y humanidad que había mostrado durante toda la entrevista, era real contestando: “Yo aún no sé si es la canción, yo más bien siento que es un regalito que me tenían guardado por ahí”, finalizó.