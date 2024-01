Concierto de Twice en México: horarios y qué objetos puedes ingresar

Los “Once” ya cuentan los días para que la banda de K-Pop Twice llegué al Foro Sol con su quinta gira mundial Ready to Be, y su segunda presentación en México.

Será el próximo viernes 2 y sábado 3 de febrero cuando Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun, hagan vibrar al recinto con sus canciones y sus fans lo iluminen con sus lightstick.

¿Cuáles son los horarios de entrada?

Los fans de Twice que lograron adquirir una entrada VIP deberán llegar a partir de las 11:00 horas para recoger su paquete y hacer check in, pues quienes lleguen después de las 15:30 horas perderán la oportunidad de entrar al sound check que es a las 16:00 horas.

La apertura general de puertas es a las 16:30 horas, para las fans anticipen su llegada antes del comienzo del concierto programado a las 20:00 horas.

¿Qué objetos se pueden ingresar al Foro Sol?

Como en otros conciertos, se prohibirán algunos artículos para cuidar la seguridad de todos los asistentes, aunque en esta ocasión podrás entrar con peluches.

Te compartimos la lista de objetos con los que puedes entrar y los que no serán permitidos:

Objetos permitidos

Lightsticks

Banners (33 x 13 cm)

Pickets

Freebies (no dulces)

Lentes

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Medicamentos con receta

Binoculares sin laser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros / gorras

Cámaras no profesionales

Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)

Peluches tipo SKZ00 y BT21

Objetos prohibidos

Equipo profesional de foto o video (cámaras, accesorios, drones)

Luces

Dispositivos tecnológicos grandes (laptop, tablet, kindle)

Paraguas

Comida ni bebida

Pilas (a excepción de baterías externas para celular)

Mochilas ni bolsas (cangureras,tote bag, bolsas de mesh, bolsas del diar

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores

Drogas o sustancias ilegales

Armas

Metro cercano al Foro Sol

Para llegar al Foro Sol sin complicarse por el tránsito que generan los conciertos, los y las Once podrán utilizar el Metro de la Ciudad de México.

La estaciones más cercanas son de la línea 9 o café:

Velodromo

Ciudad Deportiva

Puebla

Además, habrá varios accesos, por lo que deberás revisar bien tu boleto de entrada para que conozcas cuál te queda mejor según la sección a la que vas y la línea del metro por la llegarás al Foro Sol.