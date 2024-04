¿Luis Miguel inspiró a Ariana Grande? Dos de sus canciones son extremadamente parecidas

Tras el éxito del nuevo álbum de Ariana Grande, Eternal Sunshine, varios de sus fanáticos no han parado de escuchar sus canciones. Es por ello que una de ellas ha generado polémica sobre si fue influenciada por Luis Miguel.

De acuerdo con las teorías, la influencia de Luis Miguel pudo haber surgido porque a Ariana Grande le gusta Mariah Carey, con quien “El Sol de México” tuvo un romance. La teoría ha cobrado fuerza, pues Carey ha colaborado en diferentes ocasiones con la exestrella de Nickelodeon, pues incluso en el nuevo álbum incluye a Mariah en Yes, and?

Aunque es probable que las teorías que surgieron en Tiktok no sean confirmadas por Ariana Grande, aquí te contamos cuál es la canción que se parece a la de Luis Miguel.

¿Qué canción de Ariana Grande tiene influencia de Luis Miguel?

La canción de Eternal Sunshine que es parecida a una de Luis Miguel es Don´t Wanna Break Up Again, éxito que tiene el mismo tono musical del inicio de Dame de “El Sol”.

Ambas canciones se parecen en sus coros, pues el verso “I don´t wanna fuck wiht your head, it’s breaking my heart, to keep breaking yours again” tiene la misma tonada musical de “dame una prueba de amor, que calme el dolor, que quede en nuestra historia de amor”.

Aquí puedes comprobarlo:

Don´t Wanna Break Up Again de Ariana Grande.

Dame de Luis Miguel.

De acuerdo con diversos usuarios de Tiktok, es posible que Ariana Grande tenga inspiración de Luis Miguel debido a que su álbum se basa en el pop nostálgico de los noventa, época en la que triunfó "El Sol de México" con Dame una prueba de amor.

Dame no es la única canción que posiblemente fue inspiración de Ariana Grande

Aunque algunos usuarios de Tiktok reconocen la posible influencia del pop noventero en Eternal Sunshine, el álbum Positions de Ariana Grande también tiene una posible influencia de Luis Miguel, pues Worst Behavior es similar al éxito Suave de Luis Miguel.

Escucha Worst Behavior de Ariana Grande.

Finalmente, compáralo con Suave de Luis Miguel.