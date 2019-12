Van seis a la gran final de La voz kids

A unas horas de la final, conversamos con María José y Roberto Xavier, del equipo Lucero; Mario y Moisés, de Carlos Rivera y Mónica y Nicole, de Melendi, quienes llegan a la final tras 10 emisiones en Las Estrellas.

Mónica, de 13 años de edad, es originaria del Estado de México. La concursante del equipo de Melendi, considera que interpretar en inglés y tocar el ukulele, fueron su fortaleza. “Nunca pensé llegar a este nivel y aunque no me lleve el triunfo, soy una ganadora", asegura. Su compañera de equipo, Nicole Florencia, tiene 12 años y también es del Estado de México. Heredera de la voz de su bisabuela, dice que se está tomando la competencia como un juego y llegar a la final, "me lleva a sentirme triunfadora”.

Moisés Habib, cantante regiomontano de seis años de edad, compite por el equipo de Carlos Rivera, ha gustado por sus temas Con zapatos de tacón y El taconazo. "Mi coach me ha dado muchos consejos, que le eche ganas para ser un gran cantante; si gano, no dejaré de prepararme”. Moisés por su parte, cuenta que está cumpliendo un sueño. “Mi propósito es seguirme preparando, lograr una producción y hacer mis conciertos”.

Roberto Xavier, del equipo de Lucero y oriundo de Aguascalientes, tiene nueve años y a su corta edad afirma que "el cantar es parte de mi vida, quiero aprender a tocar la guitarra, me sigo con la trompeta y luego el acordeón”.

De Guadalajara, María José, dice entusiasmada que en la final, "voy a pararme en el escenario llena de gozo en el corazón, a dar todo. Me voy a seguir preparando para forjarme una carrera y que mi sueño no se acabe”.

El público será quien elija con su voto al ganador en la última emisión del reality conducido por Yuri, entre niños de seis a 13 años