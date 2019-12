Los Simpson cumplen 30 años de ser los consentidos de la tv

1.- En 1977 Matt Groening creó La vida en el infierno (Life in hell), un comic con personajes antropomórficos que exploraban diversos temas como el trabajo, el amor, la orientación sexual y la muerte, basado en las vivencias de sus propios amigos en Los Ángeles .

2.- El productor James L. Brooks contactó a Groening después de leer uno de sus cómics de La vida en el infierno y le propuso hacer un proyecto de animación con ellos para el programa The Tracy Ullman Show.

3.- Groening creó a la familia que todos conocemos hoy para no perder los derechos de su cómic y nombró a los personajes como los miembros de su propia familia, cambiando el suyo por el nombre de Bart.

4.- El programa donde hicieron su primera aparición los personajes de Groening, The Tracy Ullman Show duró solamente 3 años al aire

5.- Los Simpsons debutaron con el capítulo de Especial de Navidad el 17 de diciembre de 1989 y narra una navidad de la familia de clase media sin dinero para regalos

6.- El primer episodio de Los Simpsons logró una nominación para los premios Emmy en 1990 a la categoría de Mejor Programa Animado de Duración Menor a una Hora y Mejor Edición de una Miniserie o un Especial

8.- Futurama es otra de las creaciones de Groening junto con el guionista de Los Simpsons

9.- Los Simpsons además cuentan con su propio tiraje de comics, películas, sus personajes juguetes, libros, ropa, papelería, entre otros objetos.

10.- La serie cuenta con más de 670 episodios

11.- El programa ha sido homenajeado en 2019 en numerosas ocasiones, como en el neoyorquino Festival de Cine de Tribeca, que organizó una reunión en la que participaron buena parte del equipo creativo y los actores que dan voz a los personajes.

12.- Matt Groening diseñó a Bart en una servilleta y al resto de los personajes en un sofá mientras esperaba reunirse con James L. Brooks, uno de los productores.

13.- Las aventuras de la singular familia asentada en la ficticia ciudad de Springfield le sirvieron a Groening y su equipo para parodiar la cultura estadounidense y para lanzar ácidas críticas dirigidas a la sociedad y ridiculizar la condición humana.

14.- Desde el año 2000, Los Simpson cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

15.- La revista Time la considero la mejor serie de televisión del siglo XX

16.- Varias escuelas públicas estadounidenses en los años 90 prohibieron que sus alumnos playeras con el personaje de Bart por ser una mala influencia

17.- South Park rindió homenaje a Los Simpson con el episodio Simpsons Already Did It

18.- El 9 de febrero de 1997, Los Simpson sobrepasó a Los Picapiedra como la serie de animación estadounidense de mayor permanencia en prime time

19.- En 2008, el canal Televen de Venezuela retiró de la programación la serie, que se emitía a las 11 de la mañana, y fue sustituida por Baywatch por ser una mala influencia para los niños

20.- Los Simpson ha creado gran cantidad de neologismos en el lenguaje popular estadounidense.

21.- Los Simpsons se convirtieron en propiedad de Disney en marzo de este año cuando la cadena de entretenimiento adquirió Fox

22.- El parecido de Krusty el payaso con Homero no es casualidad pues Groening esperaba mostrar a un hijo que no respetaba a su padre pero que idolatraba a un payaso igual a él

23.- El correo de Homero Simpson es ChunkyLover53@aol.com y fue revelado en un episodio escrito por Matt Selman, quien creó la cuenta y a los pocos minutos de salir al aire alcanzó más de 900 mensajes

24.- Los Simpsons han sido famosos por predecir el futuro, una de las más importantes fue en el 2000 cuando la serie retrató la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos

25.- Bruce Springsteen, Ronald Reagan, Bob Dylan y Quentin Tarantino, son algunas de las personalidades que se negaron a aparecer en la serie

26.- El personaje de El Hombre Abejorro es una parodia de El Chapulín Colorado

27.- Todos los personajes de Los Simpsons tienen cuatro dedos en sus manos a excepción de Dios, quien tiene cinco

28.- Danny Elfman es el autor del famoso tema musical de la serie y confesó que no le veía futuro al programa cuando la compuso

29.- El pasado mes de febrero se firmaron las temporadas 31 y la 32, que contendría el episodio número 700.

30.- Pero debido a unas declaraciones dadas por Danny Elfman, podría ser que la serie terminará en el año 2021