Verónica Castro seguirá dando vida a Virginia en La casa de las flores

“Segunda temporada, tercera temporada, ya le dije -refiriéndose a Manolo Caro-, que hasta que el cuerpo aguante. De abuela, de tatarabuela, de biscabuela, de lo que sea”, de esta forma pícara y juguetona Verónica Castro confirmó que dará continuidad a su personaje de Virginia de la Mora en la serie La casa de las flores de Manolo Caro.

A su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix 2018, la ojiverde reveló porque aceptó seguir en la serie deNetflix.

“La casa de las flores fue bien recibida, era importante para mí sentirme bien, que el público me sintiera de nuevo, me aceptara, mis viejos (fans)también, pensé que ellos se iban a espantar de mi actuación y hasta decir que me volví loca… por aquello que fumo mariguana, pero no, mis viejos me aceptaron. Esta buena la serie y le dije a Manolo ‘voy a seguir contigo’, valoré que los chavos, los millennians y los viejos me recibieron con mucho cariño y ¡aquí estoy!”.

Verónica Castro con su peculiar estilo de platicar, mencionó que “el año pasado apenas les vine avisar del estreno de La casa de las flores, hoy, regreso con toda la seguridad, de agradecerles el apoyo, sus comentarios y sobre todo, al público que con tanto amor me recibieron, por igual los jóvenes como mis viejos, que me aceptaron y siguen siendo mi público cautivo, que me siguen”.

La actriz informó que será en febrero de 2019 cuando inicie el rodaje de la segunda temporada de la serie y que muy probablemente continúen con la tercera temporada, “es cierto, me desocuparé como en agosto de 2019 con La casa de las flores”.

A Verónica Castro no le preocupa ocultar su edad, “estoy muy emocionada por muchas cosas, que te vas a imaginar qué a mis casi 70 años de edad, que me sigan dando proyectos, me sigan dando trabajo y que yo siga en esto, muy activa en la actuación, es por lo que tengo que agradecerle a mí público”.

VA EN ADORABLES ENEMIGAS EN TEATRO

La primera actriz confirmó que el productor Alejandro Gou le ofreció protagonizarla obra de teatro Adorables enemigas. “Síme la ofreció y es cuestión de esperar a que termine La casa de las flores y sí es comedia, mejor, espero que los siguientes proyectos sigan siendo siempre comedia para disfrutar yo y hacer disfrutar a la gente que vaya a verme actuar”, comentó.