Vicente Fernández lanza su nuevo disco Más romántico que nunca

A dos años y cuatro meses del concierto del adiós Un azteca en el Azteca, Vicente Fernández lanza al mercado su nueva producción de estudio Más romántico que nunca, que incluye tres temas rancheros y nueve boleros con su estilo único que lo ha colocado como una de las máximas figuras de la canción mexicana.



“Son 12 canciones que están hechas para llevarlas de serenata a las novias, para las mamás, porque no son canciones que hablen de sexo, ni hablan de majaderías son canciones muy lindas, de tantas y tantos compositores.

“Yo digo que no hay compositores buenos, sino hay canciones buenas y he tenido la suerte que mis amigos compositores me han dado la oportunidad de echárselas a perder”, comenta el intérprete de temas como Por tu maldito amor y Estos celos

A su 78 años, Vicente Fernández, conserva el poderío de su interpretación, quien recuerda que “el día que me retiré en el Estadio Azteca -un pasado 16 de abril de 2016-, les dije que me iba de los escenarios, pero seguiría grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidarán”.

El ídolo ranchero destaca seis temas de entre las 12 que forman parte de Más romántico que nunca. “Yo tenía muchas ganas de grabar un álbum con tres rancheras y nueve boleros muy antiguos pero les van a encantar Mi último fracaso, No me platiques más, Háblame, Rayito de Sol, Nunca, nunca, nunca y En la cárcel de tu adiós” esta última escrita por Reyli Barba y que cantó con él hace tiempo.

Con más 60 años de carrera, Vicente Fernández destaca que tuvo tres grandes productores musicales. “Uno fue Gilberto Parra (Amor de los dos), de tantas canciones muy bonitas que me dio, al poco tiempo Dios lo recogió; mi hermano Federico Méndez, también compositor y cantante y mi productor (Por tu maldito amor) me dio muchas canciones y un día se quitó la vida por una decepción.

“Hace unos días, me dan la noticia de que mi productor Pedro Ramírez había fallecido, yo ya andaba preparando lo de los videos no pude estar con él, pero lo traigo aquí adentro y a su familia. Para la producción Más romántico que nunca a Javier Ramírez, como es Ramírez, espero que me dure unos días más”, añadió sin perder su buen humor.