Vicentico encantó a siete mil seguidores en el Pepsi Center

Un público insaciable abarrotó el Pepsi Center y agotó las localidades la noche de este lunes para cantar junto a Vicentico, que encantó a 7 mil almas, cifra proporcionada por OCESA.



Con una actitud que fue creciendo en emoción, el intérprete trató de complacer a la gente desde que salió a las 20:45 horas al escenario, pero mientras más aplausos recibía, mayor se volvía la exigencia de los presentes para su ídolo.



Bajando la calle, Si me dejan y Viento abrieron la noche, pero tampoco faltaron éxitos que se volvieron inmortales en la voz de Vicentico al frente de Los Fabulosos Cadillacs, como Siguiendo la Luna.



A cada canción, la gente respondía con gritos y aplausos, pero también querían seguir cantando un repertorio que parecía no acabar al pasar por canciones como Creo que me enamoré y La tormenta.



Pero después de una hora y media, el músico se despidió del público después de Morir a tu lado, lo que no tuvo una respuesta pasiva.



Lo único que podía acabar con los silbidos era que el intérprete volviera al escenario, lo que hizo unos segundos después para entonar cuatro temas más.



Las manos en el cielo cantaba Vicentico y la gente lo secundaba como si el tema fuera una instrucción para todos, ya en los últimos momentos de la presentación, antes de llegar a Vasos vacíos de Los Fabulosos Cadillacs.



"Bueno, muchas gracias. La verdad son muchos años que venimos a tocar para vosotros, no sé si hay alguna persona que haya estado en un show anterior, pero siempre es un honor", dijo el intérprete antes de despedirse cantando Yo no me sentaría en tu mesa.



“Gracias siempre es un honor cantar para ustedes, muchos me conocen de años y es un placer contar en México”, expresó para abandonar el escenario del Pepsi Center por última vez.

El público se unió alegre a coro, pero la canción también los dejó con las ganas de que el concierto, que concluyó a las 22:38 horas, hubiese sido tan largo como la noche.