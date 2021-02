Miley Cyrus conquista con su concierto previo al Super Bowl

Con un show de dos horas, la cantante estadounidense, Miley Cyrus destacó con increíbles vestuarios relacionados al juego amerciano, destacando como porrista y jugadora de Super Bowl.

En el escenario, la también actriz mencionó que el concierto estaba dedicado para los trabajadores de la salud, quienes han estado en la primera línea de combate ante la pandemia.

MILEY CYRUS Performing NOTHING BREAKS LIKE A HEART on Super Bowl pre-game show 🏈 pic.twitter.com/P9i9v0TOCg — Miley Updates (@MileyUpdates) February 7, 2021

Cyrus también hizo mención a quienes perdieron la vida a causa del coronavirus.

Por su parte, con un vestuario de porrista color rosa cantó canciones como "Plastic Heart", "Heart Glass", "High", "Bad Karma" y el tema más esperado "The Climbs", en donde emocionó a los 7 mil 500 trabajadores de la salud que estaban invitados al show.

Aquí está entero 🥺#SuperBowlpic.twitter.com/b9lYd0ZWCn https://t.co/Fm6YUnmg2Y — Blanca🌿 (@VdeBlanca_) February 7, 2021

Además, la cantante estuvo acompañada del rockero Billy Idol, quien amenizó junto con ella la canción "White Wedding", donde el publicó ovacionó a los cantantes.

Cabe señalar que el concierto fue trasmitido por la aplicación de Tik Tok desde la cuenta oficial de la NFL, donde se trasmitió en vivo desde el Estadio Raymond James, en Tampa, Florida.