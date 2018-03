[Videos] Así fue la presentación de Morrissey en el Vive Latino 2018

Casi vacíos lucían algunos refrigeradores de los puestos de alimentos que formaron parte de la edición 19 del Vive Latino. Esto debido a la exigencia de Morrissey por no vender productos con carne durante su presentación.

“Pues no estamos vendiendo desde las seis y media y hasta las 10, solo eso nos dijeron”, comentó una de las encargadas de El sapo andaluz, uno de los puestos que alrededor de las 21 horas solo tenía a la venta baguettes con berenjena, calabaza, pimiento y queso por 130 pesos.

Durante la presentación en vivo se pudieron escuchar algunos gritos y comentarios al respecto. “¿A poco hablas español, pinche vegano culero?”, gritó al escenario un fan que fue celebrado por otros a su alrededor.

Que no se pierda esa bonita costumbre de andar en el @MetroCDMX en #horapico porque eso nos permite salir ilesos de los conciertos en la #CDMX #Morrissey #ViveLatino18 pic.twitter.com/DJH1g24WSc — Karen Ibarra S. (@is_karen) 18 de marzo de 2018

Mientras Morrissey cantaba “The Bullfighter Dies” se proyectó un video de corridas taurinas, donde se observaba la brutalidad con que los toros son tratados en el ruedo, aunque el cantante nunca hizo mención alguna sobre el tema.



El ex integrante de The Smiths dio un recorrido por más de 15 temas, entre los que incluyó clásicos como “The Last of the Famous International Playboys”, “Suedehead”, “How soon is now”, “First Of The Gang To Die” y “Everyday is like Sunday”.

Así como temas más recientes como “World Peace Is None of Your Business” y Jacky's Only Happy When She's Up on the Stage”. También “Judy is a punk” cover de The Ramones tras la cual se quitó la camisa y la lanzó al público para cerrar su presentación.