¡Vuelve El Hooligan a la pantalla chica y se reconcilia con José Ramón Fernández!

Dieciséis años después, El Hooligan vuelve a la pantalla chica. Sí, ese personaje que popularizó Andrés Bustamante y que tuvo su última aparición en el Mundial de Alemania en 2006, regresó para la final de Qatar, celebrando el triunfo de Alemania 4-2 frente a Francia.

Durante dos décadas, el personaje del comediante se posicionó como uno de los más entrañables para la afición mexicana, debido a la mancuerna que entabló con el periodista deportivo José Ramón Fernández.

En medio del debate y análisis de los comentaristas del programa Futbol Picante, transmitido este domingo, a las 15:00 horas por ESPN, el Hooligan apareció vestido con una playera negra de tirantes mostrando sus característicos bíceps bien formados, sin dejar de lado su peinado mohicano, mientras hacía algunos destrozos en el set donde transmitían el programa, por tantos años de enojo acumulado.

“Ya huele… Yo soy el Hooligan”, dijo el personaje de Bustamante mientras rociaba con una serpentina la cámara de televisión que lo captaba.

“Deja te lo limpio para que me vean bien. Miren nada más a quien ve voy encontrando…”, continuó.

“30 años buscándote (José Ramón Fernández), lo que pasa es que estás chiquito y no te veo…Veo muchas caritas asustadas”, fueron las palabras que pronunció El Hooligan al llegar al foro de televisión.

Acto seguido saludó a los presentes entre los que destacan Hugo Sánchez y el Profesor Juan Carlos Osorio, quien en su momento dirigió a la Selección Mexicana.

“Quiero decirles a todos que, con ustedes no tengo problema con ninguno, por su propia seguridad yo les pediría que se retiren del set, pueden quedarse ahí a disfrutar”, les dijo el comediante.

La charla entre ambos comenzó tranquila, sin embargo, poco a poco fue elevando de tono. Iniciaron viendo algunos bloopers que José Ramón tuvo a lo largo de las transmisiones; el Hooligan llevó una maqueta simulando el set, el cual pidió al comentarista que destruyera.

Luego el personaje sentó al comentarista en una silla y lo ató con una cinta gris y le dio la “arrastrada” de su vida, haciendo burla un poco sobre la trayectoria del comentarista pasando por Televisa y Azteca.

El musculoso no desaprovechó el tiempo y comenzó a destruir el set, desde el escritorio, pasando por la pantalla y los floreros.

“Ha llegado el momento de decirte: ‘durante 32 años te he correteado, te he golpeado, te mandé a Fútbol Picante. He sufrido muchísimo, ha habido tiempo que te persigo porque dijiste que mi hermana era muy fea, eso me dio mucha coraje’”, comentó el comediante.

“Pero yo nunca dije… ‘era muy fea, pero nunca lo dije’”, aseguró Fernández.

“Pero qué bueno que no tengo hermanas. Te pido una disculpa, feliz regreso a México. Lamento mucho todo lo que rompí, ¡sorry!”, concluyó el Hooligan.

Mientras que el comentarista quedó lleno de serpentina, amarrado en la silla y envuelto en papel, luciendo todo blanco por la harina que le aventaron.



Además de los comentarios de los conductores sobre el enfrentamiento entre los finalistas mundialistas, también se desvivieron en halagos hacia el jugador argentino Lionel Messi, a quien consideran el mejor jugador de la historia, al menos eso fue el resultado de la encuesta que lanzaron al público y que coincidieron totalmente.

Esta es la tercera vez que Argentina gana un mundial, de las seis veces que ha llegado a la final. La FIFA otorgó el balón de oro de Qatar 2022 a Messi, quien agradeció y adelantó que continuará jugando durante un tiempo más, bajo este título.