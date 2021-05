WandaVision arrasa en premios MTV de cine y televisión

La serie de Marvel WandaVision dominó el domingo los premios MTV de cine y televisión, mientras que Scarlett Johansson y Sacha Baron Cohen recibieron reconocimientos especiales por sus contribuciones a la industria cinematográfica.

Chadwick Boseman recibió un premio póstumo a la mejor interpretación en una película, por su último trabajo en el drama de época "Ma Rainey's Black Bottom". El actor de "Pantera Negra", de 43 años, murió en agosto de 2020 de cáncer de colon.

"Su impacto es eterno y estamos eternamente agradecidos por la forma en que su presencia y su arte han cambiado el mundo. Te amamos y te extrañamos", dijo la actriz de "Black-ish" Yara Shahidi, al aceptar el premio en nombre de Boseman.

WandaVision, la serie de Disney+ que presenta a los personajes de superhéroes Wanda Maximoff y Vision, fue elegido mejor programa de televisión en los premios votados por los fans, mientras que Elizabeth Olsen ganó el premio a la mejor interpretación por su retrato de la protagonista Wanda.

Kathryn Hahn se llevó a casa la estatuilla dorada de palomitas de maíz como mejor villana por su papel de la vecina entrometida Agatha en "WandaVision", que también ganó el popular trofeo a la mejor pelea entre Agatha y Wanda.

La estrella de "Viuda Negra" Johansson fue honrada con el premio Generation de MTV en reconocimiento a su carrera en Hollywood.

En un mensaje de video, Johansson agradeció a sus fans por el apoyo. "Me doy cuenta del enorme regalo que es poder tener la oportunidad de hacer lo que amo", dijo la actriz.

Baron Cohen se presentó como sus escandalosos personajes Borat, Bruno, el dictador y Ali G., así como él mismo, para recibir el premio Comedic Genius otorgado por el productor de Hollywood, Seth Rogen, quien calificó al intérprete y guionista británico como "el actor más intrépido que jamás haya conocido".

Leslie Jones condujo el show en Los Ángeles ante una pequeña audiencia, con test de COVID, en su mayoría sin mascarillas, y un público más grande en pantallas de video gigantes.

Por otra parte, el romance asiático-estadounidense para jóvenes-adultos "To All the Boys: Always and Forever", fue elegido mejor filme, mientras el actor Rege-Jean Page ganó por su destacada actuación en la exitosa serie romántica de televisión "Bridgerton".

Los premios de MTV a los reality shows se entregarán en una ceremonia separada que se transmitirá el lunes por la noche.