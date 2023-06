Soporta, panzona: Wendy revela el origen de la frase viral en La Casa de los Famosos

Hay frases que surgen de la nada y se quedan para la posteridad, como la que Wendy Guevara, de Las Perdidas, lanzó una vez durante un en vivo y se volvió tan viral que diferentes generaciones la usan: “soporta, panzona”.

Influencers y artistas la usan en cada oportunidad como una forma de mostrar empoderamiento, pero el origen de estas palabras se reveló durante un capítulo del programa La Casa de los Famosos.

Wendy ha dedicado gran parte de su tiempo en el reality show para contar experiencias y explicó cómo fue que “soporta, panzona” surgió.

¿Cómo surgió la frase?

Todo comenzó cuando la influencer realizaba un en vivo mostrando su rutina de maquillaje junto con su amiga Evelin Hernández, quien se encontraba en la parte de atrás de la cámara haciendo comentarios. Uno de ellos fue que “se veía bonita”.

“Yo le dije ‘soy bonita, chistosa’ y como mi amiga está gordita le dije ‘no soportas, ¿verdad, panzona? Y de ahí se hizo viral y ya todos dicen ‘soporta, panzona’”.

Así surgió el video de La Perdidas

También contó la historia detrás del video que las llevó a la fama bajo el nombre de Las Perdidas, que en relidad fue una broma, pero es cierto que por un rato se quedaron abandonadas en "el cerro" como dijeron.

“Nos fuimos con mis amigos de por la colonia, entonces nos llevaron al cerro a beber pero ellos nos dijeron ´ahorita venimos, vamos por cervezas´, contó entre risas.

Pasaron varias horas y sus amigos no regresaban, por lo que decidieron irse del lugar porque ya estaba oscureciendo.

“Pasaron dos horas y tuvimos que bajarnos caminando del cerro porque no llegaban. Cuando íbamos caminando era de noche, en el cerro no hay luz pero no los encontramos en el camino y nos regresamos con ellos".

gran historia!

Finalmente contó que la reacción de los usuarios por el video la soprendió, pues su teléfono no paraba de recibir notificaciones y a pesar de que muchos comentarios eran negativos, la mayoría eran de apoyo.