Ya no le dio risa: Chumel Torres está dispuesto a disculparse tras demanda de Gloria Trevi

Chumel Torres toma con humor la demanda que interpuso Gloria Trevi en su contra por daño moral luego que el influencer publicara el tuit: “Gloria Trevi no canta chido, pero trata”, haciendo alusión al pasado de la artista.

El pasado martes, el equipo legal de la cantante regiomontana demandó formalmente a Torres por daño moral ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a casi un año de que el influencer publicara el tuit: “Gloria Trevi no canta chido, pero trata”, haciendo alusión al pasado de la artista.

“Meter una demanda por un meme o por un tuit es ridículo, si un chiste mío o de alguien te ofende pues perdón, pero es humor, no pretendo que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida, pero hacer un chiste de una situación no hace que la situación desaparezca.

“Esta señora tiene dos demandas más fuertes en Los Ángeles de crímenes sexuales con adolescentes, creo que eso es más grave, de más prioridad, si quiere perder tiempo con este idiota, todo bien, nada más en ese tema yo lo dejé como es, un asunto administrativo. Yo lo que hago es comedia, son chistes, a veces el chiste te puede hacer enojar, no es culpa del chiste”, afirmó Torres en conferencia de prensa.

Trevi fue acusada por los delitos de rapto, violación y secuestro de menores en el año 2000. Tras cuatro años presa en Brasil y México, salió exonerada de los cargos.

“Puse un meme, escribí un chiste, por eso el tema es que no rompí ninguna ley porque no hay perjurio, no me inventé nada, es una broma, si se lo quiere tomar en serio la gente, pues allá ellos, pero eso detendrá la comedia.

“Si la señora quiere una disculpa pública y mi abogado me pide que la dé, lo hago y ya”, expresó el standupero.

Ante los comentarios de los abogados de la intérprete de Todos me miran en el que aseguran que ha perdido contratos millonarios y ha recurrido a terapia por el meme de Torres, éste aseguró: “Se me hace que las víctimas de este clan (Trevi-Andrade) tomaron mucha más terapia y sufrieron más depresión, fueron mucho más tristes. Es muy bueno que todos vayamos a terapia.

“Los abogados son los que se tienen que hacer cargo. Si en la justicia existe un juez puede decir que sólo fue un meme, vámonos a Los Ángeles porque es algo muy grave lo que está sucediendo y ahí sí hay bote, ahí no es tan corruptilla la cosa. Creo que esto es para tapar lo de allá porque está gigante y esto son memes”.

En cuanto a lo laboral, Chumel Torres se presentará en distintas partes de la República Mexicana con su show El blanco se tus burlas, con la que viajará a Querétaro, Hermosillo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Cuernavaca, Toluca y la Ciudad de México, ésta última en el Pepsi Center el 4 de febrero.

“Es un show no tan político, quise hacer un análisis de los tiempos modernos y cómo se ha ido extendiendo cada vez más loca la realidad, la sociedad, las personas y hay famosos entre ellos. Es una sátira de los tiempos modernos.

“Hablo un tercio del show de eso, estamos levantando la mano para quejarnos de cosas que deberíamos de quejarnos, están destruyendo la selva con el Tren Maya, tener un aeropuerto que nadie va, se rompe el Metro y en vez de arreglarlo pones militares. Está hecho con muchas ganas, mucha pasión, será un show muy divertido”, aseveró.