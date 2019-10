Yahir se renueva en la música

Durante una pausa en su ensayo para el concierto del próximo 30 de noviembre en el Teatro Metropólitan, el cantante sonorense Yahir comparte con El Sol de México detalles sobre la presentación.

Yahir alista este nuevo concierto en el Teatro Metropólitan que llevará como invitados a los jóvenes cantantes de la primera generación de La Voz de TV Azteca y al que también convocará a sus compañeros del musical Jesucristo súper estrella, María José, Enrique Guzmán, Beto Cuevas, Leonardo de Lozanne y Kalimba; "espero que puedan estar conmigo en el escenario", dice el cantante.

Para esta presentación, trabaja en nuevos arreglos de sus éxitos La locura, Fue ella, fui yo, Alucinado, Llegaste a mi vida, e incluirá temas inéditos como el que lanzó recientemente ¿Qué somos?, “una canción que habla de las relaciones abiertas, sin compromiso, se pueden llamar de muchas maneras pero tienen el mismo peligro que las relaciones tradicionales, porque cuando llega la pregunta ¿qué somos?, quiere decir que alguno ya se involucró emocionalmente”, detalla.

Tras reconocer que quiso cantar algo distinto, al abordar el tema de las relaciones abiertas, se muestra a favor de éstas. “Sí me gustan, definitivamente. Ahorita tengo una relación casual, que es algo moderno y quiero manejarme así en cuestión de mis afectos, que no lleven etiqueta de novia, prometida o de esposa. Actualmente tengo una relación y punto”.

Entrevistado en un foro de ensayos de Coyoacán, aseguró que se encuentra en una buena faceta artística. "Estoy muy contento por el momento por el que estoy pasando musicalmente y tratando de acercarme a amigos productores y arreglistas para tener un gran show el próximo 30 de noviembre”, adelantó.

Aún afectado por el asalto que sufrió -el segundo desde que vive en la Ciudad de México- Yahir aseguró que ya interpuso la denuncia respectiva. “Tuvimos un problema fuerte, al que se le está dando seguimiento y me siento muy respaldado. No puedo decir muchas cosas más, aparte de que tuve un asalto, me quitaron todo con lo que llegué de Sonora para trabajar en México: computadora Ipod, relojes, zapatos, ropa, lentes y vestuario del show. Lo importante es haber hecho la denuncia y que se mantenga el seguimiento, (las autoridades) a mí me están haciendo preguntas todo el tiempo y avisándome cómo va el proceso".

A pesar de sentires "tranquilo" y respaldado por las autoridades, el cantante confiesa que está triste por lo sucedido. "Bendito Dios estamos aquí sanos y salvos. Sí me sentí triste de que me haya pasado lo mismo que hace 17 años, recién salido de La Academia y ahora, este segundo asalto fue más fuerte, pero estoy tratando de darle vuelta a la página”, concluye.