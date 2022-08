Yoo Joo Eun, ¿quién es la actriz coreana que se quitó la vida?

A la edad de 27 años murió la actriz surcoreana Yoo Joo Eun, conocida por participar en programas de televisión de su país. El día de hoy se dio a conocer que la joven terminó con su vida hace un par de horas. Fue su hermano mayor quien encontró su cuerpo sin vida dentro de su domicilio, y de inmediato compartió la noticia a través de redes sociales.

“El 29 de agosto de 2022, Joo Eun se ha ido de este mundo para ir a un lugar cómodo. Para aquellos que tengan tiempo, por favor, despidan a Joo Eun en su camino”, redactó el joven. Asimismo, él mencionó que su hermana dejó una carta para hablar acerca de los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

En su misiva ella se disculpó con sus padres por irse de esa forma, no obstante, aclaró que tomó esa elección con tranquilidad porque sabe que solo así estará bien. Los familiares de la artista mencionaron que el próximo miércoles 31 de agosto se llevará a cabo su funeral en el Hospital Universitario de Ajou.

¿Quién era Yoo Joo Eun?

Yoo Joo Eun nació el 3 de mayo de 1995, desde muy pequeña mostró interés por el mundo de la actuación, al cumplir la mayoría de edad ingresó a la Universidad Nacional de Corea de Artes Yeongigwa.

Su lengua materna era el coreano, pero durante su preparación profesional aprendió inglés, para de esta manera tener mayores oportunidades de empleo. Su debut en la televisión lo hizo en el 2018 con un papel pequeño para la serie ‘Big Forest’ de la cadena tvN.

En este drama con toques de comedia participó con actores populares en su nación, tal es el caso de Jung Sang Hoon y Shin Dong Yup. Ella llegó a la fama internacional en el 2019 con su personaje dentro del drama ‘Joseon Survival Period’ de TV Chosun, este fue el último proyecto en el que trabajó.

Foto: TV Chosun

Antes de suicidarse, ella redactó un mensaje de despedida, en el que, entre otras cosas, hizo mención de su carrera, y dijo que por fin estaba cumpliendo su sueño más grande, sin embargo, destacó que ese modo de vida no la satisfacía, por eso prefirió acabar con su sufrimiento.

¿Qué decía la carta de suicidio de Yoo Joo Eun?

El hermano de la actriz aseguró que ella le pidió que compartiera con sus fans y seres queridos la nota de despedida, fue así como por medio de su perfil en Instagram publicó un fragmento del escrito:

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos".

"Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más".

"No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal".

Foto: Instagram @yoojueunn

"Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición".

"Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen".

"Y a toda mi familia y amigos cariñosos y mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia. Siento no poder expresarlo bien. Pero entenderán cómo me siento, ¿verdad?"-

"Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente los profesores, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Muchas gracias por enseñarme las muchas cosas de la vida".

Mamá, papá, les quiero. No lloren. Por favor”.

Nota publicada en El Sol de Puebla