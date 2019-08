Yuri se vuelve investigadora en Quién es la Máscara

En la vida a Yuri se le pueden pasar muchos detalles en una persona, “no soy anda fijada”, dice. Pero eso ha tenido que cambiar ahora que participa en el show ¿Quién es la máscara?, donde es una de las investigadoras encargadas de resolver el misterio de quién es la persona que está detrás de un atuendo que cubre a una celebridad.

“Ahora no se trata de calificar, ahora es más complicado porque se trata de adivinar si el que está detrás es Carmen Salinas o Cepillín”, dice la cantante en entrevista con El Sol de México, donde confiesa que le ha “tocado parir chayotes” para descubrir a los talentos ocultos: “a muchos les he atinado y a otros más no tanto”.

La experiencia ha sido una de las más gratificantes de la cantante, cuenta, pues dice que es todo menos una mujer observadora: “Hay mujeres que fijan en el reloj, el zapato, la pestaña despegada, y luego me dicen que si me di cuenta pero se me va. Y ahora en esta nueva etapa tienes que fijarte en todo, en cómo camina, cómo habla, los ademanes, ¡todo eso!”, exclama.

Esta es una nueva faceta que la cantante explora y que se suma a su participación como actriz en el musical de Cats, donde continúa ofreciendo algunas presentaciones, o como juez en Mira quien baila en Estados Unidos, además de su gira individual y otra en compañía de Pandora, “también vendo mole y tamales los martes”, bromea.

¿Y la música donde queda? Se le pregunta. “No, pues de eso vivo”, responde con gran emoción, “Al final no vivo de los realities, de Cats… esos son caprichos que uno hace porque me encanta conducir, estar de juez y me encanta el relajo porque me encanta compartir y divertir. Pero a la música hay que darle tiempo”, apunta.

Ese “tiempo” que se toma para hacer música le da oportunidad de renovarse sobre el escenario, dice, “porque la gente dice ‘Ya cantaste La maldita primavera, Detrás de mi ventana, ¿y ahora qué sigue? Y yo siempre he tratado de hacer cosas nuevas, porque no todos los ochenteros lo hacen. A mí me gusta cantar con Reik, con Jesse & Joy o con Carlos Rivera, que de alguna otra manera que me dan ese equilibrio y estar vigente y haciendo cosas. Creo que eso me ha sostenido en esta carrera tan difícil”.

A esta lista de colaboraciones ahora se suma Natalia Jiménez, pues Yuri lanza hoy su sencillo Una mentira más, una canción que la jarocha define como un sueño hecho realidad, pues finalmente logra colaborar con la cantante española a la que estuvo buscando desde hace cuatro años.

“Natalia es una mujer que canta, que tiene un amplio rango vocal, y a mí me gusta colaborar con gente que canta. Además ambas somos muy similares, aunque somos de diferente edad, yo le llevo 20 años, eso también le da frescura a mi carrera, me encanta cantar con gente joven”, comenta.