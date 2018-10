Ejidatarios de Texcoco venden tierras improductivas para el aeropuerto

Texcoco, México.- El presidente del comisariado ejidal de Santa Isabel Ixtapan, afirmó que los terrenos que vendieron los ejidatarios para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) eran zonas áridas que no producían nada.



Marco Antonio Peña detalla que cuando se adquirió el terreno para el aeropuerto, en la zona de Ixtapan, se dieron mil 100 hectáreas que fue la extensión más grande para esta obra.

Son tierras áridas que no producían nada. “No se podía cosechar en ellas”, reitero el presidente del comisariado ejidal.

Una parte importante de los habitantes de la zona, dijo, laboran en la construcción de la terminal en Texcoco.

Los 337 ejidatarios de Santa Isabel vendieron más de mil hectáreas para que se construyera el aeropuerto.

Foto: Cuartoscuro

Asegura que en cada comunidad llegan camiones que se llevan a la gente a trabajar y los regresan, “así es diario. Trabajan en la construcción y esperamos que sigan los empleos mejor pagados ya que funcione el aeropuerto”, declaró el representante campesino.

En los municipios del Valle de México se llevó a cabo en calma y sin incidentes el último día de la consulta, para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

La casilla instalada en la plaza principal del municipio de Texcoco registró una fila constante de 50 personas que acudieron a manifestar su opinión sobre el futuro del aeropuerto, que ya se construye en terrenos cercanos.

Foto: Cuartoscuro

José Luis Medina, habitante desde hace 40 años en esta localidad, aseguró que la obra no beneficiará a los habitantes de este municipio, por el contrario, ya se han visto impactados negativamente con la obra en proceso. "No nos vamos a beneficiar, sólo hay más tráfico, menos agua y sólo los que tienen terrenos cerca del NAIM se van a ver beneficiados, nosotros no", dijo.

Celebró que la consulta permitirá a los ciudadanos participar en las decisiones del gobierno. La Ciudad de México, Estado de México y Tabasco fueron las tres principales entidades donde más afluencia de votantes se registró.