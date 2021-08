ONU y ONG exigen a México frenar violencia contra migrantes

A través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) señalaron que el incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de nuestro país con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

La Organización de las Naciones Unidas exigió este martes al gobierno de México respetar los estándares internacionales en el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional para detener la caravana de migrantes desde el sur.

Además, hicieron un llamado a la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas, así como a investigar los casos de violaciones de uso de la fuerza y sancionar a quienes resulten responsables.

“En toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas bajo las cuales desplegaron a sus elementos, y deben incorporar la perspectiva de género”, señalaron las agencias de la ONU.

Destacaron que, para ACNUR, OIM y ONUDH resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños –, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Además, agregaron, preocupa la información recibida por las agencias sobre amenazas que habrían recibido defensores y defensoras de derechos humanos que están documentando la situación humanitaria y de derechos humanos de las personas migrantes.

“Lo ocurrido en Chiapas el pasado fin de semana es una muestra más de la necesidad de fortalecer la capacidad de COMAR para los procesos de asilo y de establecer alternativas migratorias que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, en línea con el Marco Integral Regional para Protección y Soluciones (MIRPS), el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular del que México es parte y país campeón”, subrayaron.

Asimismo, reiteran su recomendación de garantizar que las prácticas de gestión migratoria, en particular los controles fronterizos, permitan identificar de manera efectiva a las personas que tienen necesidades de protección y brindar acceso a los procedimientos pertinentes para lo cual resulta fundamental ofrecer alternativas de migración regular para personas que no necesitan protección internacional, con el fin de no sobrecargar los sistemas de asilo.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de México que actúe con “enfoque humanitario” ante la llegada de migrantes al país, tras las agresiones de la Guardia Nacional (GN) contra migrantes centroamericanos captadas en imágenes.

La organización también reprobó la actuación de la Guardia Nacional que, conjuntamente con elementos del INM, dispersaron a centenares de migrantes que buscaban abrirse paso hacia Estados Unidos desde Tapachula, en Chiapas.

Tras el hecho, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos agentes federales, pero las asociaciones civiles cuestionaron la actuación de los cuerpos de seguridad.

Las organizaciones expresaron su preocupación por la iniciativa de López Obrador, quien ha anunciado una reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Amnistía Internacional recordó su reporte de 2020 en el que advierte que este Gobierno ha desplegado a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores.

En lo que va de 2021, añadieron, ya se han reportado 261 quejas, "lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos".

Además, las asociaciones citaron al menos 219 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019 y agosto de 2020.

"De esa cifra, 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas", detallaron.

"La Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como en el sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional", denunciaron en un pronunciamiento conjunto.

"Tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del Gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos", concluyeron

"Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval) aseguró que las Fuerzas Armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur", indicaron en el comunicado.

Con información de EFE

