Escucha aquí el podcast ⬇

Spotify

Google Podcast

Apple Podcast





Famosos entrevistados por famosos. En este episodio escucharás sobre 4 propuestas que lograron familiaridad y confianza con sus interlocutores.

Comenzando con Shine On con Reese Witherspoon, quien eligió a 9 mujeres que representan fortaleza. Le sigue No necesitan presentación con David Letterman, quien volvió a la pantalla con nueva imagen y desenfadado. Escucha también sobre Comedians in Cars Getting Coffee con Jerry Seinfeld. Por último, varios proyectos de Chelsea Handler.





En esta entrega te platicamos de la sexta y última temporada de How to Get Away with Murder, serie que aunque fue de picada, sacó a flote las actuaciones que fueron premiadas.