Renuncia de Manuel Granados es un tremendo error: dirigente estatal del PRD, Omar Ortega

Luego de que se anunciara la renuncia a la dirigencia del PRD de Manuel Granados, políticos han expuesto su opinión acerca de este tema, por un lado unos le aplauden, mientras que otros lo critican.





Omar Ortega

Para el dirigente estatal del PRD en el estado de México, Omar Ortega, la renuncia de Manuel Granados a la presidencia del PRD nacional es un "tremendo error", un mal mensaje y asegura que genera desconfianza en el Congreso Nacional que viene.

Omar Ortega, líder estatal del Sol Azteca.

En estos momentos la salida del dirigente nacional es un mal mensaje a nuestra militancia, ya que se alimenta la desconfianza y la falta de rumbo en la dirección nacional.

Omar Ortega resaltó que en el pasado Consejo Nacional lograron desechar la idea de varios de sus compañeros en torno a desaparecer al PRD y ahora se realizará un congreso nacional, donde se podrán definir cambios estatutarios y de estrategia, la fecha de elección de dirigentes, por lo cual no coincide con que Granados se vaya justo ahora.

Lo fundamental, dijo, es que se respete la voluntad de las bases "y nosotros exigimos que el próximo congreso tenga esa dosis, de que las decisiones se tomen de los municipios a los estados y de los estados a lo nacional".





Jesús Zambrano

Pero no para todos fue una mala noticia, pues el líder de la corriente de opinión perredista Nueva Izquierda Renuncia de Granados, Jesús Zambrano, asegura que la decisión de Granados Covarrubias es madura.

El perredista Jesús Zambrano consideró desmesuradas las criticas de López Obrador / Foto: Ernesto Muñoz

Desde su cuenta de Twitter, el también ex líder de los diputados perredistas escribió:

Se entiende la responsabilidad y madurez de @ManuelGranados_ al dejar la dirigencia del @PRDMexico una vez que el Consejo Nacional inició la ruta hacia su renovación

También reveló que el grupo político del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se debilita y por el contrario, Nueva Izquierda, se fortalece en el PRD. La salida de Granados ahonda la crisis política del PRD, pues este partido está en vías de definir su destino tras los malos resultados electorales que ha tenido en los últimos años han renunciado al cargo sus 4 presidentes nacionales: Carlos Navarrete, Agustín Basave, Alejandra Bárrales y ahora Manuel Granados.





Jesús Ortega Martínez

Los liderazgos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados no se mueven con la salida de Manuel Granados Covarrubias, confirmó el ex dirigente nacional Jesús Ortega Martínez.

Diputado constituyente Jesús Ortega Martínez. Foto: @jesusortegam

Para el funcionario es un paso más al proceso de reconstrucción del Partido de la Revolución Democrática, rumbo al Congreso Nacional en diciembre próximo.

No es otra cosa, se terminó su periodo e inicia la reconstrucción perredista

¿Mueve liderazgo en Congreso de la Unión? No, para nada. No tiene que ver con asuntos de política interna, tiene que ver con asuntos de legalidad, estrictamente. Aseguró que no habrá cambios en el proceso de los coordinadores parlamentarios.





Juan Zepeda

"Fuego Cruzado en el PRD", así es como ve el senador Zepeda la renuncia de Granados. Expresó que sólo puede externar su reconocimiento ante la labor que realizó, pues como bien lo dijo Granados, “llegó sólo como bateador emergente” para dirigir al partido durante el proceso electoral, y consideró que esta encomienda la realizó bien.

Juan zepeda hernández, excandidato a la gubernatura del Estado de México / Foto: Daniel Hidalgo

El senador mexiquense interpretó también la salida de Granados como su búsqueda para no estar “en medio de un fuego cruzado qué hay” en estos momentos en el PRD, ante el debate de continuar como partido o dar pie a la transformación de un nuevo instituto político.

Nosotros tampoco podemos ocultar estas dos visiones que hay entre aquellos que quieren que siga el PRD como está, y aquellos que dicen que no, pues tiene enfrentado al PRD, y yo creo que Manuel dice ‘yo entré como bateador emergente’, ya saqué la elección no me metan en sus broncas ¿no?

Zepeda explicó que ante la crisis por la que atraviesa el PRD, este partido tiene reacomodos y se está recomponiendo, por lo que recordó que tan sólo la semana pasada, el ex dirigente de Foro Nuevo Sol, Vladimir Aguilar, renunció su militancia en el partido, por lo que subrayó que bajo ese escenario, la Comisión Nacional del Diálogo está convocada para hacer foros en distintos estados, con la finalidad que los militantes amarillo y negro, puedan opinar la ruta que tomará el partido, si se mantienen como partido, o se abren a nuevos cuadros políticos y sociales, mediante la transformación a un partido distinto.