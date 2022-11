Luce unos rizos de impacto

Cada cabello es distinto y requiere de diversos tratamientos para mantenerlo sano; influye mucho el tipo, los tratamientos y hasta el lavado para que siempre esté saludable.

Muchas veces uno de los más complicados de cuidar es el pelo rizado u ondulado, el cual para mantenerlo saludable necesita de algunas técnicas y productos.

Bajo la premisa de unos rizos perfectos, la estilista Lorraine Massey fue quien creó el Curly Method; además de innovar técnicas de corte y cuidado especial del cabello rizado.

La estilista tuvo como objetivo crear una guía que permitiera conseguir unos rizos bien definidos de forma natural y todo quedó plasmado en el libro Curly Girl; The Handbook, publicado en 2011 y en torno a este existe una gran comunidad que crece día a día en todo el mundo.

Los sulfatos pelan el cabello y lo privan de humedad, haciéndolo lucir seco, opaco y poco saludable / Creative Commons

¿EN QUÉ CONSISTE?

La técnica se basa en la hidratación y en conservar el aspecto natural del cabello. Para lograrlo se necesita una rutina de limpieza y cuidado semanal en el que se propone espaciar los lavados y nutrir bien el pelo utilizando diversos productos libres de siliconas, aceites minerales o ceras.

También se recomienda no cepillar en seco y tratarlo cuando esté mojado. Se puede desenredar y moldear con las manos o con un peine de cerdas anchas.

Se debe evitar utilizar alguna fuente de calor sobre el cabello, así que los secadores o rizadores de pelo están descartados.

Este método también es recomendable para las personas que tienen un cabello apagado, seco o quebradizo y que buscan darle una nueva vida a su melena.

PASO A PASO

1 - Limpia tu cabello y cuero cabelludo

Es importante dejar libre de siliconas al cabello, para lograrlo debes reemplazar el shampoo habitual con un limpiador soluble en agua y sin sulfatos. Al limpiar, masajea firmemente toda la superficie del cuero cabelludo con movimientos circulares, la fricción de las yemas de los dedos combinada con el limpiador sin sulfato romperá la suciedad y la acumulación de productos, dejando el cuero cabelludo limpio y los rizos limpios.

Opción de compra: Comienza por adquirir un shampoo elaborado con ingredientes naturales libre sulfatos, siliconas y parabenos, sin perder la calidad de un producto.

2 - Acondicionamiento

Al principio, es posible que uses más acondicionador porque tu cabello está seco y sediento. A medida que se vuelve más hidratado, puede usar menos. En general, cuanto más apretado o seco sea el rizo, más acondicionador sin silicona soluble en agua necesitará.

Usa el método de "apretar y apagar" para deslizar el acondicionador hacia abajo a través del cabello con los dedos.

Opción de compra: Continúa tu tratamiento con un acondicionador que no tenga sulfatos, colorantes, entre otras ingredientes.









3 - Estilo

Evita frotar o agitar tus rizos con una toalla convencional, porque absorberá demasiada humedad y su tela áspera eriza la sensible cutícula del cabello, provocando frizz.

En su lugar, elige una toalla de papel, una camiseta vieja de algodón o una toalla de bambú. Gira suavemente la tela mientras secas el cabello, como si secaras un suéter con una toalla después de lavarlo. Las preciosas fibras capilares necesitan un cuidado delicado.

El gel es una parte importante de toda rutina de rizos porque da una fijación definitiva, pero es ligero al tacto. El resultado serán rizos suaves, definidos y tangibles.

Opción de compra: Deja tus rizo suaves e hidratados, con esta crema elaborada a base de extracto de romero, manzanilla y lúpulo. Aplicar después del acondicionador sobre el cabello empapado.

