Prepárate para una visita aesthetic en los museos de la CDMX

Los museos son espacios fascinantes que nos permiten aprender del arte y la cultura, donde podemos apreciar obras maestras y conectarnos con el legado de la humanidad. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la estética visual, visitar un museo se ha convertido en una experiencia más allá de solo admirar las exposiciones.

Por eso te traemos, cómo hacer una visita aesthetic en los museos, desde la elección del outfit perfecto hasta la forma de capturar las mejores fotos, entender la curaduría de las exposiciones y convertirlo en un hábito.

Elige tu outfit

Opta por prendas que reflejen tu estilo personal y que sean apropiadas para la ocasión. En la ciudad de México, tenemos museos emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Frida Kahlo y el Museo Soumaya, donde puedes encontrar exposiciones de distintas temáticas. Por ejemplo, si visitas el Casa Azul, podrías considerar llevar un atuendo colorido y con un toque artístico que rinda homenaje al estilo único de Frida.

Captura el momento

La fotografía desempeña un papel fundamental en la experiencia aesthetic de los museos. Sin embargo, es esencial ser respetuoso con las normas de cada museo, ya que algunos pueden tener restricciones en cuanto al uso de cámaras o flashes. Antes de comenzar a fotografiar, asegúrate de leer las reglas y preguntar al personal del museo si es permitido. En el Museo Soumaya, por ejemplo, es posible tomar fotografías, pero se prohíbe el uso de flash. Busca los ángulos más interesantes, juega con la iluminación y captura los detalles que te llamen la atención.

Explora la curaduría

Cada exposición en un museo tiene una historia que contar, y comprender la curaduría detrás de ella puede enriquecer tu experiencia. Investiga previamente sobre la temática de la exposición y los artistas destacados. Por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología cuenta con una impresionante colección de arte prehispánico. Antes de tu visita, aprende sobre las civilizaciones y culturas representadas en el museo para poder apreciar de manera más profunda las piezas expuestas.

Hazlo un hábito

Visitar los museos regularmente puede convertirse en un hábito enriquecedor para tu vida. En la ciudad de México, hay una amplia gama de museos y exposiciones para explorar. Establece una rutina para visitar uno o dos museos al mes, y aprovecha la diversidad cultural que la ciudad tiene para ofrecer. No te limites solo a los museos más populares; descubre los museos más pequeños y menos conocidos, que también albergan tesoros artísticos y culturales.

Lleva un souvenir

Para prolongar la experiencia aesthetic de tu visita al museo, considera adquirir un souvenir relacionado con la exposición o el museo en sí. En muchos museos de la ciudad de México, encontrarás tiendas con una amplia selección de libros, reproducciones de obras de arte, joyería y otros objetos temáticos. Al elegir un souvenir, busca algo que te inspire y que te recuerde la experiencia vivida.

