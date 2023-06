Haz tus friendship bracelets para el concierto de Taylor Swift

En los últimos meses, las pulseras de la amistad han tomado un nuevo protagonismo gracias a Taylor Swift. Inspirada por su canción You're on Your Own, Kid del álbum Midnights, Swift animó a sus fans a crear estas coloridas pulseras y disfrutar del momento. Lo que comenzó como una referencia lírica en una canción se ha convertido en una tendencia masiva entre los seguidores de la cantante, y ahora queremos enseñarte cómo hacerlas.

El último álbum de estudio de la intérprete es Midnights, puedes adquirir su versión en vinyl (Moonstone Blue Edition), también existe la posibilidad de comprar el CD y el casete.

Foto. Amazon.

“So make the friendship bracelets, take the moment and taste it…”

The Eras Tour', considerada una de las giras más destacadas de todos los tiempos, finalmente llegará a México en agosto. Los seguidores de Taylor Swift han estado esperando ansiosos durante meses el anuncio y recientemente se confirmó que la cantante realizará cuatro conciertos en el Foro Sol los días 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2023.

Si no tienes mucho tiempo para realizar una pulsera, puedes adquirir este brazalete swiftie para ti y tu bff.

Foto. Amazon.



El show promete una duración aproximada de 3 horas, numerosos cambios de vestuario, 43 canciones y una interpretación sorpresa al piano por parte de Swift. Esta impresionante producción ha llevado a ser calificada como la popstar más prolífica del momento.

Las pulseras de amistad de Taylor Swift se destacan por su variedad de colores y la inclusión de letras que forman mensajes relacionados con la trayectoria musical de la cantante. Cada color y letra representa una era específica de su carrera, permitiendo a los fans expresar su conexión personal con la música y las letras de Swift. Estos brazaletes se han convertido en una forma tangible de mostrar su devoción y amor por la artista.

Puede ser una actividad previa antes de los conciertos en la CDMX, júntate con tus amigas y armen sus brazaletes de la amistad con este kit para hacer pulseras, es pórtatil y cuenta con 750 cuentas.

Foto. Amazon.

La importancia de estos friendship bracelets va más allá de su aspecto estético. Estas pulseras se han convertido en un símbolo de pertenencia y solidaridad entre los fans de Taylor Swift. Durante los conciertos de su reciente gira, los seguidores intercambian pulseras entre ellos, fortaleciendo los lazos de amistad y generando un sentido de comunidad dentro de la audiencia. Esta práctica se ha vuelto tan significativa que ha contribuido a consolidar la reputación de los Swifties como una de las comunidades de fans más unidas y apasionadas en el mundo de la música.

Si los brazos no te alcanzan para llevar todos tus brazaletes, lleva esta tote bag personalizada para el The Eras Tour.

Foto. Amazon.

Si deseas unirte a esta tendencia y crear tus propias pulseras de amistad inspiradas en la cantante, aquí tienes algunos consejos para hacerlas:

Materiales necesarios

Cuentas de colores: elige una variedad de cuentas en diferentes colores para representar cada era de Taylor.

Hilo elástico: asegúrate de tener un hilo elástico resistente para crear la pulsera.

Letras de cuentas: busca letras de cuentas que te permitan formar mensajes basados en las canciones y álbumes de Swift.

Con el Kit DICOBD tendrás todo listo para realizar todas las combinaciones de pulseras que requieras. Son 10,800 cuentas de cristal de tres mm y 1,200 cuentas de letras para pulseras de la amistad, collares y llaveros con dos rollos de cordón.

Foto. Amazon.

Pasos para hacer la pulsera

Elige los colores y letras: selecciona las cuentas de colores y las letras que deseas utilizar para representar las diferentes eras.

Enhebra las cuentas: comienza a enhebrar las cuentas en el hilo elástico, siguiendo un patrón específico que refleje la era o el mensaje que deseas transmitir.

Agrega las letras: coloca las letras de cuentas en el orden adecuado para formar palabras o frases relacionadas con la música de la cantante.

Ajusta y ata: una vez que hayas terminado de enhebrar las cuentas y las letras, ajusta la pulsera al tamaño deseado y ata los extremos del hilo elástico para asegurarla.

¡Únete a la comunidad de Swifties y comparte tus pulseras de amistad durante los conciertos!

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, El Sol de México puede recibir una comisión.

Te recomendamos este podcast ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music