Agua contaminada en la Benito Juárez: esto es lo que sabemos del caso

Desde que inició el mes de abril los vecinos de la alcaldía Benito Juárez acusaron que el agua que salía de los grifos de sus casas olía a gasolina, plastilina o aceite.

El pasado 3 de abril, El Sol de México documentó varios casos de vecinos, los cuales detallaron que el problema venía desde mediados de marzo, aunque al creer que era un caso aislado que venía únicamente de sus casas, trataron de hacer caso omiso al agua de ligero color amarillo que salía de las tuberías.

“Yo percibo como un aceite quemado de combustible (...)es un olor penetrante, no de gasolina, sino de un aceite o un olor de plastilina (…). En mis manos he sentido cambios que ni del frío me pasó, que es la resequedad, por más que me aplico cremas, no es suficiente”, dijo Leticia Nava a esta casa editorial.

Autoridades demoran en revisar el caso

No fue hasta el 6 de abril que el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres, informó que ya se estaban analizando muestras de agua provenientes de casi 400 casas de la Benito Juárez.

En ese momento, el mandatario capitalino descartó la presencia de hidrocarburo en el tanque de Santa Lucía y de los pozos Rosendo Arnaiz, Miraflores y Jardín Pomo, de donde los vecinos de dicha alcaldía reciben agua.

Sin embargo, los vecinos realizaron protestas para exigir que las autoridades atiendan de forma urgente el tema del agua contaminada, pues algunos ciudadanos acusaron incluso estar presentando problemas en la piel.

Clausura de un pozo posiblemente contaminado

Posteriormente, algunos de los habitantes alertaron a las autoridades por el olor a hidrocarburo del el pozo de agua ubicado en el Jardín de Alfonso XIII en la colonia Álamos.

Acto seguido, el pozo de agua fue asegurado por personal de Sistema de Aguas, Guardia Nacional y Pemex, lo cual provocó que los vecinos a los que se les distribuye agua desde ese pozo, se quedaran sin suministro del líquido.

Después de días, encuentran el origen

Finalmente, fue hasta este 10 de abril que Martí Batres informó que ya se había encontrado el origen del agua contaminada en Benito Juárez y que, efectivamente, provenía del pozo que se había clausurado gracias a las denuncias de los vecinos.

Batres agregó que también cerraron, de manera precautoria, dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona y que Pemex verificó sus ductos sin encontrar variación en la presión.

A pesar de que las acusaciones de los vecinos por el agua contaminada en la Benito Juárez se hicieron virales en redes sociales desde el 1 de abril, no fue hasta este miércoles que las autoridades pudieron dar con el origen.