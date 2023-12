Aspirantes a la CDMX gastan 5.2 mdp para promocionarse

Clara Brugada Molina, Santiago Taboada Cortina y Salomón Chertorivski Woldenberg, los tres principales aspirantes a la jefatura de gobierno, gastaron cinco millones 223 mil 960.94 pesos para promocionarse entre simpatizantes y militantes en 32 días de precampañas, de acuerdo con el reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

La aspirante de Morena, Brugada Molina, es la única precandidata cuyos gastos rebasaron los ingresos percibidos para este periodo de promoción, que inició el 4 de noviembre y termina el 3 de enero.

De acuerdo con el INE, hasta el pasado jueves, la ex alcaldesa en Iztapalapa reportó gastos por un millón tres mil 952.28 pesos, pero los ingresos fueron de 474 mil 771.15 pesos, por lo cual 529 mil 181.13 pesos gastados no estaban reportados.

Además, la aspirante destinó ocho mil 240 pesos redes sociales y propaganda exhibida en páginas de internet y seis mil 960 pesos en propaganda.

Si bien la morenista reporta un gasto de más de un millón de pesos, sus ingresos fueron de 474 mil 771.15 pesos, la mayoría por "transferencias de recursos locales" y ocho mil 240 pesos por “aportaciones del precandidato”.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó a los aspirantes un tope de gasto de precampaña de seis millones 51 mil 900 pesos. Esto implica que la morenista cubrió apenas 16.58 por ciento del monto total a gastar.

La morenista ha hecho 120 eventos y hay 145 por realizar, es decir que contemplan un total de 265 actos, de los que 258 no son onerosos.

Cuestionada por El Sol de México sobre la disparidad entre los ingresos y gastos para su precampaña, Brugada Molina aseguró que los reportes fueron hechos conforme lo pide el INE y descartó problemas.

“Si no está reportado, no tarda en reportarlo por algún punto técnico que pida el INE; pero no puede haber más gasto que ingresos”, afirmó la exjefa delegacional.

El precandidato de Movimiento Ciudadano, Chertorivski Woldenberg,reportó ingresos por 93 mil 250.30 pesos, los cuales gastó en su totalidad.

Además, el emecista es el único aspirante que aportó dinero de su bolsillo para su precampaña con 12 mil 782.05 pesos. El resto de recursos reportados ante las autoridades electorales son transferencias.

Chertorivski Woldenberg dijo en entrevista que su trabajo de precampaña es en lugares públicos, sin los derroches al estilo priista de mítines multitudinarios, por lo cual contempla aportar más de su bolsillo en el último mes de actividades.

Además aseguró que muchas aportaciones son hechas por “amigas y amigos que han querido donar a mi precampaña”.

“Hemos estados decididos y definidos a respetar la ley, respetar los topes de campaña, cosa que no hacen mis contrincantes.

"Hay que ver cómo y de dónde llenaron de espectaculares la Ciudad de México, como si eso no costara; hay que preguntarse, desde antes de que iniciaron las precampañas, de dónde salió el dinero que están usando”, aseveró.

El ex alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, es quien más gastos reportó con cuatro millones 108 mil 612.32 pesos. Ya cubrió 67.88 por ciento del tope.

En el detalle de gastos, el aspirante de la alianza PRI, PAN y PRD destinó tres millones 253 mil 800 pesos a “propaganda en vía pública”, 506 mil 632.32 pesos a “propaganda utilitaria” y más de 338 mil pesos para “propaganda” y gastos “operativos de precampaña”.

En el detalle de la agenda de eventos, Taboada programó 29, de los que 10 ya hizo. A diferencia de Clara Brugada, la mayoría de los eventos programados para la precampaña del ex alcalde de Benito Juárez son onerosos.

Este diario consultó al equipo del panista sobre sus gastos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.