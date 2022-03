Resguardan edificios, monumentos y hoteles previo a la marcha por el #8M

Edificios gubernamentales, así como establecimientos, hoteles y hasta bancos ubicados en las inmediaciones de Paseo de la Reforma el Zócalo capitalino han sido resguardados con vallas metálicas previo al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

Desde este jueves se observó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardar las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, que se ubican sobre Paseo de la Reforma, así como Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, el Hemiciclo a Juárez, la Embajada de Estados Unidos y el Hotel Hilton.

CDMX 8M: Estos serán los contingentes que estarán presentes en las marchas del 8 de marzo

Además, vidrios y publicidad fueron retirado de las estaciones de la Línea 7 del Metrobús, que corre de Indios Verdes a Campo Marte.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) informó a este diario que como en años anteriores se llevan a cabo reuniones preparatorias previo a la marcha, en donde participan funcionarios de enlace.

Varios colectivos feministas, así como organizaciones civiles han convocado a manifestarse en una marcha multitudinaria este próximo martes, la cual partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, a partir de las 16:00 horas.

En marchas de años pasados alrededor de 80 mil mujeres han marchado para protestar contra los feminicidios en el país, así como las desapariciones de mujeres y la violencia de género.

De manera simultánea a esta marcha, se realizarán protestas en las ciudades más importantes del país, con el mismo propósito.

Incluso, el año pasado el Gobierno de la Ciudad de México desplegó dos mil 300 policías y resguardó con vallas 34 monumentos del centro histórico; sin embargo, alrededor de 19 manifestantes y 60 oficiales resultaron con lesiones, así como monumentos y transporte público vandalizados.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. / Foto: Omar Flores | El Sol de México Palacio de Bellas Artes. / Foto: Luis Barrera | La Prensa Palacio Nacional. / Foto: Omar Flores El Sol de México Sede de la Secretaría del Bienestar. / Foto: Luis Barrera | La Prensa Centro comercial Reforma 222. / Foto: Luis Barrera | La Prensa

Desencuentros entre feministas y la 4T

Ante dichas protestas el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió el martes pasado en su conferencia de prensa matutina a las mujeres que se manifiesten pacíficamente, pues aseguró que la violencia no es redituable políticamente.

Asimismo negó que se busque intimidar a las mujeres que se manifiestan, luego que una reportera denunció que la Fiscalía capitalina está investigando a mujeres que pertenecen a grupos feministas.

López Obrador sostuvo que “no hay persecución para nadie y mucho menos para mujeres”. Además, añadió que, su gobierno “ni lo ha pensado”

CDMX Entrenan a ateneas para marcha del 8M

Mientras subrayó: “nunca hemos hablado del tema, el que podamos estar intimidando a mujeres, a luchadoras sociales, a feministas, falso. Completamente falso, no es la estructura mental, no somos represores”, aseguró.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, cuando las feministas salieron a las calles para exigir la despenalización del aborto, el presidente insinuó que ellas protestaban para afectar a su gobierno.

En esa ocasión, López Obrador dijo que “se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban, diría yo que es un fenómeno nuevo (el feminismo) que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa”.

Añadió que “hay que ver qué es lo que está detrás (de las feministas), porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras sólo para afectarnos a nosotros, sólo con ese propósito”, sostuvo el presidente.

También, en la víspera de la marcha de 2020, el presidente pidió a los colectivos feministas que no pintaran las fachadas de los edificios, lo cual causó una gran indignación entre este sector.

“Les pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios”, dijo el mandatario.

Las protestas feministas arreciaron en el inicio del gobierno de López Obrador, derivado de un alza en el número de feminicidios; aunque su administración asegura que el delito ha disminuido, tan solo en la Ciudad de México se registra un incremento preocupante que coloca a la entidad en el cuarto sitio de feminicidios a nivel nacional.

El Sol de México publicó que el inicio de 2022 ha sido particularmente violento contra las mujeres en la capital del país con un repunte atípico de casos de feminicidio, lo cual reconoció Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM).

En lo que va del año, se han registrado 11 feminicidios en la Ciudad de México señaló la fiscal general de Justicia al dar a conocer la detención y vinculación a proceso de cinco feminicidas y otros 17 probables responsables de asesinatos de mujeres cometidos en años anteriores.

A nivel nacional, el 2021 cerró como el año con más feminicidios en el país desde que se comenzó a registrar este delito hace 8 años y alcanzó la escalofriante cifra récord de mil 4 feminicidios en el territorio nacional. Lo que significa un incremento de 2.6% con respecto a 2020.

Las 5 entidades con más feminicidios en el país son: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León.

Con información de Aabye Vargas y Rafael Ramírez