A cuidar el agua o 165 colonias "fifís" pagarán más en CDMX

Los habitantes de 165 colonias de ocho alcaldías deberán moderar su consumo de agua o de lo contrario pagarán 35% más de la tarifa habitual al bimestre. Esta medida, explicó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es para erradicar el consumo excesivo y garantizar el abasto en el oriente de la Ciudad de México.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el "aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, seguro y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda”.

En el listado están colonias como Campestre, Florida, Guadalupe Inn, Jardines del Pedregal, Las Águilas, Lomas de San Ángel Inn, Lomas de Santa Fe, entre otras que corresponden a la alcaldía Álvaro Obregón. Por lo que toca a Benito Juárez están Ciudad de los Deportes, las Del Valle, Nápoles, San José Insurgentes, entre otras

En Coyoacán aparecen en la lista Barrio Santa Catarina, Barrio San Lucas, Barrio Santa Catarina, Campestre Churubusco, Campestre Coyoacán, Copilco Universidad, Del Carmen, entre otras. Por Cuajimalpa aparecen Bosques de las Lomas, Lomas de Vista Hermosa, Santa Fe Cuajimalpa.

De la Cuauhtémoc aparecen solo cinco colonias: Condesa, Cuauhtémoc, Hipódromo, Hipódromo Condesa y Juárez; en Magdalena Contreras destacan cuatro que son Héroes de Padierna, Puente Sierra, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice y Santa Teresa.

En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo están la colonia Anzures, Bosque de las Lomas, Escandón, Lomas Altas, Lomas de Bezares, las ocho secciones de Lomas de Chapultepec, Lomas de Reforma, Lomas de Sotelo, Molino del Rey y las cinco secciones de Polanco, entre otras.

Finalmente en la alcaldía Tlalpan destacan colonias como Floresta Coyoacán, Fuentes del Pedregal, Parque del Pedregal, Rancho Los Colorines, Vergel Coapa, Vergel de Coyoacán, Villa Coapa, Villa Olímpica, entre otras.

Al respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum explicó: “lo que estamos haciendo es poner un límite para que no tengan la manguera abierta regando los jardines mientras que en el oriente no hay agua. Ese es el objetivo. Se puede regar, pero de manera eficiente y como son personas de alto nivel económico en la ciudad, no se trata de un castigo sino llamarlos a la cooperación para que usen distintos mecanismos de riego eficiente”.

“Si se acuerdan el año pasado lo que planteamos es que en la época de sequía de la ciudad, de finales de enero o principios de enero hasta abril o mayo, particularmente los meses de marzo a mayo, se presenta un problema de desabasto de agua muy importante en oriente en la ciudad, hay problemas todo el año, pero la crisis es en esa época de sequias, y lo que vimos el año pasado en un análisis muy detallado del consumo es que el consumo ese eleva mucho en ciertas alcaldías y ciertas colonias que tienen que ver con viviendas grandes que riegan sus jardines”, agregó.