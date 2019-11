Decretan alerta de violencia de género en la CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de violencia de género en la Ciudad de México con el objetivo de hacer más visible el problema y hacer un llamado a que denuncien para acabar con la impunidad.

"Desde que llegue al gobierno he trabajado en el tema de la violencia de género (...) hay más denuncias de violación contra mujeres y por ello tomamos la decisión, la medida va acompañada con una serie de acciones", indicó Claudia Sheinbaum en una entrevista para Grupo Fórmula.

"Tenemos que decir basta a las agresión contra mujeres, mi trabajo es velar por la seguridad de los ciudadanos, esto (la alerta de violencia de género) también es un llamado a denunciar para acabar con la impunidad".

Hoy quiero informarles que he decido decretar la Alerta por Violencia en Contra las Mujeres.



Aquí doy la explicación de qué hemos hecho, qué hemos encontrado y de qué acciones va acompañada para proteger a nuestras niñas y mujeres. pic.twitter.com/eQGa9pGuI8 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2019

Claudia Sheinbaum explicó que el tema de la violencia de género es fundamental, "no podemos hacer una política exclusiva para mujeres, pero no se puede gobernar si no las tomamos en cuenta".

Asimismo detalló que esta alerta busca decir basta" a la violencia contra las mujeres y hacer visible el problema.

El gobierno de la Ciudad de México tenía como plazo el 7 de diciembre para entregar a la Conavim un primer informe detallado de las recomendaciones emitidas en junio, cuando se rechazó activar el mecanismo. Y aún está pendiente en Conavim el análisis de una segunda alerta, está solo para 9 alcaldías.