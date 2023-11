Adrián Rubalcava confía en que será el candidato constructor de la ciudad

Adrián Rubalcava, aspirante a la jefatura de Gobierno por la alianza Va por la CDMX, inició su gira “al viejo estilo” de su partido, el PRI, para darse a conocer en la capital.

Rubalcava confía en que será el candidato constructor de la ciudad. En conferencia dijo que se registrará el 15 de noviembre a las 13:00 horas y realizará una campaña a pie.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Voy a iniciar mis recorridos muy temprano en la mañana, pretendo hacerlo a pie al viejo estilo de mi partido, a recorrer las lecherías, los mercados, los tianguis, tocar puertas, a darme a conocer con volantes, a pararme en los semáforos, esa es la intención de este proceso.

CDMX Presentan solicitud de coalición PT, PVEM y Morena por jefatura de Gobierno CDMX

“No pretendo hacer un proceso que vaya encaminado a solo revistas y a tratar de darme popularidad en los medios de comunicación sino voy a hacer un trabajo que hoy no se está haciendo con una campaña como ganamos las alcaldías que me ha tocado representar, ahora lo haré en toda la ciudad, creo que tengo el respeto y cariño de todos los alcaldes como ellos tienen el mío sin importar el partido político y creo que de esta manera respetuosa podré caminar la ciudad, entrar a todos los lugares y que las condiciones de la ciudad hoy se dan para que tengamos una contienda de propuesta y no de confrontación”, afirmó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El aspirante aclaró que para una contienda política es más importante el trabajo que las cifras que arrojen las encuestas y se pronunció por no descalificar a los compañeros que deseen inscribirse en la contienda interna de la alianza.

Propuso que en lugar de foros, la alianza organice debates para presentar propuestas y resultados. Y para las encuestas que se puedan considerar procesos espejo con un proceso totalmente democrático.