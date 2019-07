Afloran diferencias de damnificados con Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pardo, acusó al grupo de Damnificados Unidos de haberse levantado de las mesas de trabajo el pasado miércoles en la sede de la administración capitalina, mientras que los afectados rechazaron esta versión de la mandataria capitalina.

La gobernante explicó que “ayer (miércoles) llevábamos tres horas y media en la reunión, pero ellos tomaron la decisión de salir a una conferencia de prensa a decir que no los estábamos atendiendo, cuando personalmente los estaba atendiendo. Entonces ellos toman la decisión, aquí cada damnificado está siendo atendido por la Comisión de Reconstrucción”.

Advirtió: “Hay reglas del Fideicomiso, hay lineamientos y hay lineamientos en una ley, entonces lo que tampoco puede ser es que la reconstrucción o la rehabilitación de un edifico nos lleve a dos millones de pesos por departamento, está planteado 350 mil pesos por departamento. En algunos casos se buscan estrategias que permitan que sea más de este recurso, hemos buscado varias fundaciones que nos han apoyado; la misma Fundación Slim está construyendo más de 20 edificios de los fondos que ellos tuvieron en el sismo” del 19 de septiembre de 2017.

En entrevista mencionó que “se están buscando distintas estrategias. Para el caso de los edificios, por ejemplo, en la Condesa y en otros lugares se tiene planteado el tema de la redensificación, donde se construye un piso más; y es el propio gobierno a través de Servimet y de los propios mecanismos del gobierno o de alguna comercializadora quien comercializa ese piso para poder pagar viviendas más grandes”.

EL DIÁLOGO CONTINÚA

Ayer por la tarde, Francia Gutiérrez Hermosillo, vocera de Damnificados Unidos, en entrevista con El Sol de México dijo que esta agrupación rechaza la versión de la jefa de Gobierno de que se hayan retirado de las mesas de trabajo, ya que esto lo enido realizando cada que tienen una reunión con las autoridades sobre la rehabilitación de sus edificios. Sale una comisión a informar a los medios de comunicación sobre los acuerdos alcanzados.

“En mesas anteriores nos hemos levantado en comisión, como esta última vez, informamos que la prensa nos está esperando y salimos en comisión y regresamos a la mesa. El día de ayer así fue, salió una comisión de 10 personas y se quedaron 200 vecinos para continuar con las mesas de diálogo. En ningún momento hemos dicho que no hemos sido atendidos por la jefa de Gobierno”, destacó.

Al preguntarle qué pasará con el diálogo con el gobierno local, dijo que como cada 15 días se presentarán a las mesas de trabajo el próximo 7 de agosto, “porque nosotros no hemos roto el diálogo y esperaremos que ella también cumpla con esta dinámica. Lamentablemente si no es en la mesa con la jefa de Gobierno, el resto de su equipo no respeta los acuerdos a los que llegamos”, ya que la mandataria es la que destraba los conflictos.

En caso de que ella no llegue tomaremos una decisión como colectivo”, externó Gutiérrez Hermosillo.