Alcalde de Xochimilco confirma ser blanco de amenazas de la delincuencia

A cuatro días de rendir protesta como alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta confirmó que ha sido blanco de amenazas por parte de la delincuencia.

En entrevista con Juan Carlos Flores Aquino para Poder Ciudadano de ABC Radio, reveló que acudió a la fiscalía de Xochimilco a levantar la denuncia sin obtener una respuesta.

“La procuraduría no muestra ningún interés en ayudarnos pero no es la primera vez, cuando estuve en campaña, antes de iniciar, sufrí amenazas en mi domicilio, entraron voltearon toda mi casa hay evidencia en la procuraduría y no hay un solo resultado de la investigación desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy”, dijo.

En 2017, Acosta denunció ante la Procuraduría este acto en el que la ahora jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado de justicia a las autoridades para terminar con cada caso de violencia política en la capital.

A 10 meses de esa denuncia, sigue sin respuesta. “Son móviles políticos. Ellos llegaron preguntando por el dinero de la campaña, que me retirara yo de estas cosas y con tristeza tengo que decir que no tenemos respuesta de las autoridades de procuración de justicia de la ciudad ni del jefe de gobierno”, acotó.

El alcalde de Xochimilco ha sido blanco constante de amenazas desde que desempeñó su cargo en la pasada administración, en donde también gobernó Morena, pero esto no le ha hecho cambiar su forma de vivir.

“Vengo de una familia de arraigo, mis abuelos fueron chinamperos dedicados a los cultivos, mis padres fueron maestros, mi esposa es maestra, no somos una familia que tengamos los grandes recursos y tratamos que sigan nuestras actividades como cotidianamente las hacemos, usamos el transporte y transitamos por la calle, la gente es noble y buena y nos ayuda entre si”, agregó.

Finalmente lanzó una recomendación al jefe de gobierno capitalino, Ramón Amieva, para que atienda no solo este caso sino a la ciudadanía en general que “se siente consternada y muy triste porque no tiene el respaldo que merece”.