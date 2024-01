Alcaldías fallan en regular estacionamientos: sólo 2 lo han hecho

Sólo dos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México regulan el correcto funcionamiento de estacionamientos públicos para evitar cobros injustificados y, en su caso, asegurar indemnizaciones por daños dentro del negocio.

En mayo de 2023 el Congreso capitalino reformó las leyes Orgánica de las Alcaldías y de Establecimientos Mercantiles para mejorar el servicio que reciben los capitalinos. Desde entonces las alcaldías están obligadas a tener un Sistema Único de Registro de Estacionamientos Públicos, un padrón con el número de estacionamientos, ubicación, número de cajones para automóviles, motocicletas y bicicletas; datos de los administradores y las tarifas establecidas.

Las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles también obligaron a los empresarios a tener una póliza de seguro y garantizar el estado del vehículo dentro de sus negocios.

De acuerdo con una serie de solicitudes de información realizadas por El Sol de México a las 16 alcaldías, sólo Tláhuac y Cuajimalpa confirmaron que cuentan con este sistema.

En Tláhuac la tarifa mínima establecida por ley es de 24.04 pesos y la máxima de 46.68 pesos. Tiene ocho estacionamientos públicos registrados con cajones de estacionamientos solo para autos en las colonias Barrio de San Miguel, Barrio la Asunción, Los Olivos, Granjas San Jerónimo, Del Mar, Santa Ana Poniente y La Concita Zapotitlán. El primero se registró en 2011 y el último en junio de 2023.

En Cuajimalpa están registrados 44 estacionamientos en colonias como Lomas de Santa Fe, Santa Fe, Cuajimalpa, Jesús del Monte, Granjas Navidad, San José de los Cedros, Bosques de Reforma, Cruz Manca, Santa Fe Zedec y Lomas de Chamizal. Cuentan con una tarifa mínima de 24.04 pesos y máxima de 46.68 pesos.

Las modificaciones de ley también obligan a los establecimientos a cobrar por fracción de 15 minutos con la misma tarifa, y no por hora, pero varios estacionamientos incumplen la norma, como confirmó este diario en un recorrido en la alcaldía Cuajimalpa.

El estacionamiento ubicado en la calle Vasco de Quiroga, en la colonia Lomas de Santa Fe, está a nombre de la empresa Promociones Ser S.A. de C.V. y no tiene la misma tarifa, pues los primeros 15 minutos cobra seis pesos; de 16 a 30 minutos, 14 pesos; de 31 a 45 minutos, 22 pesos; y de 46 a 60 minutos, 30 pesos.

El resto de las 14 alcaldías no tiene información sobre este nuevo sistema, pero algunas sí saben cuántos negocios de ese tipo operan en su territorio. En Iztacalco, por ejemplo, hay 60 estacionamientos y en Benito Juárez hay 321. Y Magdalena Contreras aceptó que un estacionamiento cobra "por hora", mientras que otro por fracción.

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero aseguraron que es competencia de las secretarías de Movilidad (Semovi) y Desarrollo Económico (Sedeco) de la ciudad contar con la información y establecer las tarifas.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), así como de Movilidad confirmaron a este diario que es obligación de las alcaldías integrar el padrón e informar de manera mensual a las instituciones, así como establecer las tarifas.

Miguel Hidalgo tampoco tiene el sistema único, pero señaló que la tarifa mínima es de 24.04 pesos, y la máxima de 46.68 por hora.

Automovilistas de la Ciudad de México como Orlando Martínez y Daniel Hernández mencionaron que es importante que regulen los estacionamientos, pues no respetan las tarifas y no garantizan el buen estado del vehículo.

“Hace como un año estaba en el Centro Histórico, en la calle de Cuba, y saliendo de un bar fui por mi carro, pero me querían cobrar muchísimo y reclamé, pero en eso comenzaron a chiflar y llegaron varios chavos. Ya mejor pagamos y nos fuimos”, señaló Daniel Hernández.

Estacionamiento en Santa Fe / Foto: Aabye Vargas /El Sol de México

Orlando Martínez contó que dejó su auto en un estacionamiento en la calle Bolívar, en el Centro Histórico, pero el personal del lugar no le dio el boleto de ingreso, aspecto que no tomó en cuenta. Dos horas después, cuando regresó por su vehículo, le hicieron un cobro extra de 300 pesos por “boleto perdido”. Y aseguró que encontró la cajuela abierta.

“Fui con unas amigas a un bar cerca del estacionamiento, pero no me percaté de que no nos dieron boleto. Cuando regresé por mi carro me pidieron el boleto, pero les dije que no me dieron, y me hicieron un cobro de 300 pesos por boleto perdido. Quise reclamar, pero se empezaron a juntar varios chavos y mejor pagué y nos fuimos”, dijo Orlando.

Reclamo

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México recordaron que el año pasado aprobaron la iniciativa para garantizar la buena operación de estacionamientos, por lo que presentarán un exhorto para que los titulares de alcaldías cumplan con lo dictado en la ley. “Pretendía que hubiera mejor control en la prestación del servicio por parte de las alcaldías, es una responsabilidad de los alcaldes, eso lo debieron de haber operado a través de las direcciones jurídicas y gobierno”, dijo el diputado del PAN, Federico Döring.

Jorge Gaviño, coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, aseguró que falta crear una ley para asegurar su aplicación, aspecto que le corresponde al Gobierno de la Ciudad de México. “La Ley ya está expedida y falta que el Gobierno de la Ciudad reglamente la ley para hacerlo más operativo (…) Habría que hacer un exhorto para que se cumpla, nosotros haremos el exhorto en el Congreso con un punto de acuerdo para invitar al Gobierno de la Ciudad que emita el reglamento”, indicó.