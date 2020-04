Alumnas liberan Facultad de Filosofía y Letras por contingencia de Covid-19

Alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México entregan las instalaciones después de cinco meses de haberlas tomado para exigir acabar con la violencia y acoso sexual de académicos hacia las alumnas.

Las instalaciones fueron tomadas desde el 4 de noviembre del 2019 y hoy 14 de abril mediante un comunicado en su cuenta de redes sociales Mujeres Organizadas FFyL indicaron que se vieron orilladas ante la contingencia provocada por el Covid-19.

"Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que éstas no han sido cumplidas en su totalidad", dice el comunicado.

Sigue el mensaje: Consideramos que nuestras condiciones en particular no nos proveen de las herramientas necesarias para hacer frente a esta pandemia, pues mantener una toma durante cinco meses por la negligencia de las autoridades universitarias supone un desgaste físico y emocional que no nos permite generar condiciones de seguridad sanitaria ante el Covid-19".

Anexamos recorrido audiovisual de la facultad antes de ser entregada para la comprobación de la limpieza y condiciones de las instalaciones.https://t.co/l1ZxHlKLIh — Mujeres Organizadas FFyL (@FfylMujeres) 14 de abril de 2020

UNAM ratifica liberación de Facultad

La Universidad Nacional Autónoma de México informa que la Facultad de Filosofía y Letras fue entregada por las mujeres organizadas, al decidir salir de las instalaciones “como medida preventiva por la emergencia sanitaria”.

La Rectoría informó que autoridades de la Facultad, acompañadas por personal de la Rectoría y de Protección Civil, realizan un recorrido para verificar el estado de las instalaciones que permanecieron cerradas por alrededor de cinco meses.

La institución dijo que más adelante se informará a la comunidad de la Facultad sobre los pasos a seguir durante los próximos días, en tanto continúa la emergencia sanitaria Covid-19.

#BoletínUNAM La UNAM informa > https://t.co/CWJHim0Ojn#QuédateEnCasa pic.twitter.com/XKgSc8vsBY — UNAM (@UNAM_MX) 14 de abril de 2020

La Universidad Nacional reconoció la prudencia en la decisión de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, puesto que la salud es sin duda la prioridad.

“La UNAM refrenda su convicción de continuar tomando las medidas y acciones que permitan seguir avanzando, mediante el diálogo y con base en la legislación universitaria, en el combate decidido a la violencia contra las mujeres”.





