Aplicarán segunda dosis de 30 a 39 años en Iztapalapa e Iztacalco

Del martes 5 al sábado 9 de octubre se llevará a cabo la vacunación contra Covid-19 de la segunda dosis en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco para los adultos de 30 a 39 años, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital, explicó que se habilitarán cuatro sedes para que asista este grupo de población: Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) Voca 7, Telecomm y en la Unidad Habitacional Militar el Vergel.

El funcionario detalló que se aplicarán 269 mil 800 vacunas en estas dos demarcaciones, y se estima 53 mil 960 en promedio por día.

Expuso que el 9 de octubre 78 por ciento de los adultos en la capital mexicana completarán su esquema, las dos vacunas, y 98 por ciento contará con al menos una dosis.

La secretaria de Salud (Sedesa), Oliva López Arellano, destacó que 75 mil 316 personas postradas ya han sido vacunadas en la Ciudad de México.

Si tienes entre 30 y 39 años 💁🏽‍♀️💁🏽‍♂️ y vives en📍 Iztacalco o Iztapalapa es momento de recibir tu segunda dosis de la vacuna contra #COVID19.



👁‍🗨 En esta etapa no se atenderán rezagados de primeras o segundas dosis.



Consulta todos los detalles en 👉🏽 https://t.co/MF44VDLf1r pic.twitter.com/hbEBQgFVU1 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) October 3, 2021

En referencia a que en la temporada de otoño podría presentarse la cuarta ola de contagios altos por Covid-19, aclaró que no se vivirá el mismo impacto por ejemplo en hospitalización por la amplia vacunación.

“La estimación es que no tendremos una dinámica como el año pasado, pero debemos seguir con los esquemas de protección personal en cualquier actividad”, mencionó.

En referencia al 2 por ciento de la población capitalina que ha decidido no vacunarse, subrayó que no tiene un estudio científico que informe sobre las razones, aunque lo adjudicó a tres posibilidades: uno, que están esperando una vacuna en particular, algunos tienen temor y otros por problemas de movilidad, por esto están abriendo la vacunación a rezagados.

Vacunación de menores

La titular de Sedesa aún desconoce el total de personas menores de edad, de 12 a 17 años, que aceptarán vacunarse pues el registro recién se abrió, pero que ya se contemplan aplicar las vacunas en unidades hospitalarias porque será un grupo más reducido.