Aumentará 1,800 mdp la deuda de CDMX

Al cierre de diciembre de este año el pago de la deuda de la Ciudad de México aumentará en alrededor de mil 500 a mil 800 millones de pesos, debido a la alza en las tasas de interés en todo el mundo, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, la mandataria capitalina aseguró que en 2024 su administración dejará a la Ciudad de México menos endeudada de lo que la recibió y garantizó los recursos para programas sociales para el próximo año, así como para infraestructura de agua y drenaje.

CDMX Siempre hay diálogo con la CFE: Sheinbaum sobre adeudo de 240 mdp

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo explicó que el incremento en las tasas de interés a nivel mundial provocó el aumento en el pago de los intereses de la deuda de la Ciudad de México, así como de otras entidades del país y a nivel federal.

Indicó que 50 por ciento de la deuda de la Ciudad está contratada históricamente a tasa fija y la otra mitad a tasa variable, por lo que la subida en las tasas de interés provocará un aumento de alrededor de mil 500 a mil 800 millones de pesos al cierre de diciembre.

Explicó que en el caso particular de la Ciudad de México, la deuda es aprobada por el Congreso de la Unión, no por el Congreso de la Ciudad, “esa es una de las características que hacen que la Ciudad siga siendo entidad y no estado, aun cuanto tiene Constitución”, agregó.

“Aun así, con todo esto, nosotros este año (...) hemos pedido todos los años cuatro mil 500 millones de pesos de deuda en la ciudad, se han destinado principalmente a los Cablebuses y, en este caso, al programa Metro-Energía”, subrayó.

Indicó que aún con esta adquisición de deuda, el gobierno de la Ciudad pagará al año alrededor de siete mil millones de pesos de pago de deuda, tanto de intereses como parte de capital.

Y aseguró: “El año que entra estamos pidiendo solamente tres mil millones que van a ser destinados principalmente al Proyecto Metro-Energía, pero con todo esto nosotros vamos a garantizar que en 2024 vamos a dejar la ciudad menos endeudada de lo que la recibimos; es decir, estamos pagando más de lo que estamos adquiriendo por deuda”.

Sheinbaum Pardo recalcó que las finanzas de la Ciudad son muy sanas y es de las entidades que tienen mejor calificación, debido a que la deuda es de alrededor de 85 mil millones de pesos, lo que representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital.

La jefa de gobierno rechazó que por este incremento en el pago de intereses de la deuda se sacrifique algún proyecto o programa de la ciudad, ya que los ingresos van muy bien. “Ahí agradecemos mucho a la ciudadanía porque van muy bien en general todos los ingresos de la ciudad”.

Anotó que para apoyar a la población ante el incremento de las tasas de interés a nivel internacional, el gobierno de la Ciudad decidió aumentar la beca “Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar”.

“Ahora, para el año que viene, estamos apenas revisando el destino de los recursos, por supuesto que vamos a garantizar los programas sociales que queremos que se conviertan en Derechos, porque algunos de ellos se están presentando para incorporarlos a la Constitución de la Ciudad.

Y en términos de obra pública, una buena parte se va a ir para inversión en agua y drenaje y ya les vamos a informar de las otras”, apuntó.

La mandataria capitalina informó que para disminuir el precio de la tortilla, el gobierno de la Ciudad firmará un convenio para incrementar el número de tiendas de SEGALMEX en la ciudad y el número de lecherías.

“Estamos en eso y estimando cuánta inversión tenemos que destinar para la instalación de las tiendas que serían... que sí representan una disminución de la canasta básica de manera importante o del costo de la canasta básica”, apuntó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sheinbaum Pardo destacó que la inflación no solo tiene que ver con la canasta básica, sino también con las materias primas y el transporte, por lo que estimó que los precios de la varilla de acero y los costos del transporte se han incrementado 10 veces.

TERMINAL 2 DEL AICM

La mandataria también informó que la Secretaría de Obras y Servicios tiene el encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar reparaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que pagará la Federación.

Por el momento la Sobse prepara el proyecto de restauración.