Autos de CDMX tendrán etiqueta sobre su nivel de contaminación

Primero fue impedir que los autos nuevos no accedan en automático al holograma Doble Cero en dos o cuatro ocasiones por el simple hecho de ser nuevos, sino por su rendimiento. Ahora se implementará la colocación de una etiqueta en cada vehículo “en donde se muestre su nivel de emisión de dióxido de carbono y su rendimiento de combustible”.

Esta medida aplicará a partir de enero de 2021, como quedó establecido en el artículo 4 transitorio del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO) que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 2 de enero. Ante esto, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) se adelantó y lanzó una propuesta de etiquetado.

El OCCA –integrado por organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Iniciativa Climática de México, entre otras- planteó que dicho etiquetado contenga por lo menos seis puntos en los que se informe de manera clara y precisa a los consumidores sobre los niveles de contaminación de cada modelo.

En conferencia de prensa, Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor -también integrante del OCCA- detalló que se propone que el etiquetado contenga los datos sobre el rendimiento del vehículo en ciudad, en carretera y combinado; un comparativo de gasto/ahorro en el rendimiento de cinco años, que equivale a 75 mil kilómetros recorridos, con respecto al promedio del segmento del modelo del que se trate.

También propuso que se incluya la proyección del gasto anual en combustible, que equivale a 15 mil kilómetros recorridos en promedio; un ranking de emisiones de contaminación de la calidad del aire; un ranking de rendimiento y emisiones de calentamiento global y finalmente uno que contenga las emisiones de dióxido de carbono por kilómetro recorrido en el modelo del vehículo del que se trate.

Adrián Fernández, de Iniciativa Climática dijo que el objetivo es que la industria automotriz sea más transparente con las autoridades y los consumidores sobre los vehículos que están vendiendo, ya que, acusó, “nos han venido porquerías” durante los últimos años debido a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha impedido la implementación de normas más estrictas en materia ambiental.

En días pasados la AMIA expresó su desacuerdo con la nueva medida de entregar por cuatro ocasiones el holograma Doble Cero solamente a los vehículos con rendimiento mínimo de 16 kilómetros por litro y en dos ocasiones a los que rendimiento de 13 kilómetros por litro, medidas que calificó de extremas al argumentar que afectará las ventas.

Al respecto el OCCA desmintió dicho señalamiento y acusó que la AMIA arma y exporta vehículos cuyo desempeño ambiental cumple con las normas de otros países, mientras que los modelos que comercializa en México son de un pobre desempeño ambiental que no aprobaría las exigencias europeas o estadounidenses.

“Lo que los ciudadanos mexicanos merecen es que la industria automotriz no nos considere ciudadanos de segunda, que deje de comercializar vehículos en México que no pasarían las normas ambientales vigentes en los países adonde exportan sus productos. El imperativo ético al que ha fallado la AMIA es el no hacer esfuerzos para que todos los vehículos que comercialicen en México cumplan con los estándares internacionales”, criticó el OCCA.

Anahid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió que en caso de que la AMIA decida llevar sus desacuerdos a instancias judiciales, el OCCA colaborará con el gobierno de la Ciudad de México en el diseño de una estrategia contenciosa en tribunales.