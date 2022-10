Bloquean San Juan de Aragón para exigir planta de bombeo ante construcción de Parque Tepeyac

Desde las 7:00 horas, los inconformes mantienen un bloqueo en San Juan de Aragón y Eduardo Molina

Vecinos de 15 colonias en la alcaldía Gustavo A. Madero cerraron la avenida Eduardo Molina al cruce con San Juan de Aragón, para exigir a las autoridades se cumpla con la construcción de una planta de bombeo, la cual forma parte de las medidas de mitigación por la construcción de la plaza Parque Tepeyac.

Al grito de "si no hay solución, no hay inauguración", los inconformes señalaron que no se retirarán hasta que sean atendidos por las autoridades, ya que desde hace tres años sufren del desabasto de agua y temen que el problema empeore con la apertura del centro comercial, en noviembre de este año.

Hay cierres el tránsito vehicular en la Avenida Eduardo Molina, desde el cruce con la avenida Río de Guadalupe. También está cerrada la estación del Metrobús San Juan de Aragón.

El señor Antonio, uno de los organizadores de la manifestación, indicó que la empresa Grupo Danhos, encargada de la construcción de la plaza, entregó al Gobierno de la Ciudad de México un monto de 41 millones de pesos para la operación de una planta de bombeo en la avenida Gran Canal, al cruce con San Juan de Aragón.

"Ya el Sistema de Aguas tiene el proyecto, tenemos el lugar, tenemos el dinero. Y la verdad, lo digo con todo respeto: en cuanto pongan la primera piedra de la planta, nosotros no nos volvemos a poner", afirmó.

El Sol de México acudió a la zona donde presuntamente deben construir la planta. Se trata de un predio cubierto de láminas que, a decir de los vecinos, es territorio federal. Hasta el momento no hay obras.