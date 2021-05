Candidatos en Álvaro Obregón buscan reducir las desigualdades

Reducir la brecha de desigualdad social en Álvaro Obregón es la apuesta de los candidatos que buscan gobernar esta alcaldía.

El Sol de México preguntó a los punteros de la contienda electoral las propuestas para poder reducir los contrastes característicos de su territorio. Dos candidatos apuestan por la mejora de espacios públicos y uno por un esquema particular y voluntario desde las zonas más favorecidas en la alcaldía.

Lía Limón, candidata de la Alianza Va por México (PAN, PRI, PRD), aseguró que apostará por un proyecto en el que las zonas más favorecidas de la alcaldía apoyen a las más marginales.

“Lo he pensado a través de un fideicomiso, un esquema donde el recurso con el que apoyen no pase por la alcaldía y que sea transparente, en el que (el apoyo) no es de una colonia a otra, sino de mujer a mujer, adopta a un niño, beca a un joven, esquemas que se pueden hacer a través de asociaciones civiles o un fideicomiso de manera transparente y que verdaderamente trabajemos en reducir esos contrastes y mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas (...) será de manera voluntaria y entendiendo que tenemos que trabajar en reducir esos contrastes”, cuenta.

Jorgina Gaxiola, de Movimiento Ciudadano, considera que mejorar la movilidad será la clave para así tener más posibilidades de desarrollo.

“Una de las razones que hacen desigual a la alcaldía es el problema de movilidad porque se ha priorizado el uso del automóvil dejando fuera al 80 por ciento de nuestra población. Eso lo que provoca es que la gente no pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo o que desinhiba el interés en el estudio, les cuesta mucho tiempo de su vida transportarse en la alcaldía. Proponemos rescatar parques públicos en vez de hacer más edificios como una prevención de la delincuencia, construcción de paz, convivencia social y detección de talento en nuestros espacios”, afirma.

Eduardo Santillán, de Morena, plantea el mejoramiento de los servicios, entre ellos el transporte público, y la recuperación de espacios públicos.

“Sin lugar a dudas Álvaro Obregón es el lugar más contrastante de la Ciudad de México. Lo que tenemos que hacer es mejorar infraestructura y condiciones de desarrollo. Se generarán mejores condiciones de desarrollo para la alcaldía, serán los 3 años de mayor inversión (...) consideramos que en la medida que Álvaro Obregón trabaje con otros niveles de gobierno se mejorarán las condiciones y generarán un entorno con mayores oportunidades en la alcaldía”, asegura.