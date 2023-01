CDMX paga daños por caída de 53 árboles

“Un viento horrible, eran toneladas de agua, los árboles se doblaban. Ese día de repente vino la tormenta y sin decir agua va, cayó. Unas personas iban saliendo de misa y alcanzaron a regresar, pero cayó de repente”, cuenta el párroco Fernando Mendoza.

El 22 de octubre un hule que estaba en la entrada de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Reynosa Tamaulipas, en Azcapotzalco, no resistió la lluvia ni el viento. El árbol de casi 10 metros se derrumbó sobre la reja de acceso de la parroquia, la venció y rasguñó la torre del campanario.

Puede interesare: ¿Seguros pagan por caída de espectaculares y árboles si dañan tu casa?

Las ramas del árbol impidieron la salida de quienes estaban en misa pues también estaban enredadas entre una maraña de cables.

Esa noche, según el párroco de la iglesia que data de 1966, la tromba venció a la colonia, las autoridades de protección civil de la alcaldía le dijeron que tenían 50 solicitudes antes que ellos esa noche. Con ayuda de los fieles que salieron por un acceso trasero, limpió las ramas hasta que llegó el personal de la alcaldía a cortar y retirar el árbol caído.

El gobierno de la Ciudad de México tiene un seguro que cubre este tipo de siniestros. De 2018 a la fecha resarció el daño causado en propiedad de los capitalinos por la caída de 53 árboles.

Vía transparencia, la Secretaría de Administración y Finanzas desglosó los eventos que cuatro aseguradoras contratadas cubrieron en los últimos cinco años.

En 2018 el gobierno contrató a Grupo Mexicano de Seguros (GMX), la póliza cubrió seis eventos de caída de árbol. En 2019 la administración local contrató seguros con Afirme e Inbursa, quienes cubrieron el daño causado por 10 caídas de árbol. Un año más tarde la ciudad contrató a Seguros Azteca, cuya póliza cubrió nueve caídas de árboles.

Para 2021 volvió a contratar el seguro con Grupo Mexicano de Seguros, quien cubrió 25 caídas, ese fue el año con más siniestros naturales pagados a través del seguro capitalino. Y en la primera mitad del 2022 la misma empresa cubrió tres caídas.

Según las cláusulas de la póliza más reciente, el seguro aplica siempre y cuando un dictamen del gobierno local apunte el riesgo que existía.

Además del árbol que cayó, la parroquia de Azcapotzalco tiene otro hule similar a unos centimetros del que se cayó. Los ajustadores de GMX, la alcaldía, la Comisión Federal de Electricidad visitaron la parroquia y le dijeron al párroco que si pagarían por la reja caída y los daños en la barda. También llegó una bióloga y le aseguró que el hule aún en pie debía ser derribado.

“Nos dijeron que esto no lo moviéramos porque había un presupuesto. Hay un seguro que tiene toda la ciudad y ya vinieron. El representante de los seguros, que lo ve con la alcaldía, vinieron y lo catalogaron y dijeron que sí, que iba a ser efectivo porque ya no servía nada y el seguro va a poner todo, pero no sabemos cuando”, dijo.

Aunque el seguro si procedió, ninguna autoridad o compañía ha visitado nuevamente la parroquia.

Susana Mata ayudó al párroco a solicitar el pago. Visitó el miércoles ciudadano, un proyecto de la alcaldesa Margarita Saldaña para atender a los chintololos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Fuimos en el miércoles de atención ciudadana y nos atendió la alcaldesa y al día siguiente vino la bióloga a ver el árbol que todavía está en pie, lo calificó y dijo que estaba calificada para que lo retiraran. Vinieron los de CFE a llevarse los cables, también las ramas. Nos falta que nos arreglen el piso, que venga el seguro y nos haga válido y pongan la reja

“Vinieron los representantes del seguro lo vieron, lo calificaron como que sí procedía el seguro sin ningún problema, pero eso fue el 22 de octubre. Si nos han dado atención, pero estamos esperando”, dijo Mata.

La alcaldía Azcapotzalco confirmó que durante los últimos cinco años la póliza contratada por el gobierno central sólo ha procedido en ocho casos dentro de su demarcación. Con información de Manuel Cosme