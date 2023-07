CDMX pone en cintura a las ferias: exigirá responsiva de sus juegos

Los dueños de las ferias callejeras que se instalan durante fiestas patronales, aniversarios de mercados o alguna celebración en las colonias de la Ciudad de México ahora están obligados a declarar por escrito que sus juegos no violan ninguna norma de protección civil.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Norma Técnica para la instalación de juegos mecánicos temporales en la que responsabilizó a los dueños de las ruedas de las fortunas, los trenecitos, las canoas, los dragones y todos los juegos giratorios del armado, operación y desmontaje de esos aparatos de diversión.

La norma nació en 2019 para poner orden a las instalaciones a través de 27 actividades a cumplir como aislar todos los conductores de energía, moderar el volumen de la música en los juegos, señalizar los riesgos y que los operadores de los juegos sean mayores de edad con experiencia en el manejo de las atracciones.

Pero hace un mes la Secretaría le agregó un apartado sobre responsabilidades. Jorge Antonio Ortiz Torres, asesor de Asuntos Jurídicos de la dependencia, explicó que a partir de este año el primer responsable es el dueño del establecimiento o coordinador de los juegos mecánicos, quien estará a cargo de la gestión de riesgos y protección civil de los participantes en un espectáculo tradicional.

En entrevista con El Sol de México detalló que deben firmar, bajo protesta de decir verdad, una carta normativa que formará parte del Programa Especial de Protección Civil de los espectáculos tradicionales y ferias.

La Norma Técnica NT-SGIRPC-IJMT-005-4-2023 estipula que el responsable del montaje, operación o desarmado y el coordinador de la feria deben firmar, de forma autógrafa, una carta responsiva en la cual manifiestan bajo protesta de decir verdad que los juegos mecánicos temporales cumplen con las reglas de protección civil.





Esas cartas deben incluir el nombre o denominación del espectáculo o feria, la denominación y descripción de los juegos a instalar, la ubicación, croquis de instalación de los juegos y su temporalidad (inicio de armado, operación y desmontaje).

La norma técnica también prevé que los juegos mecánicos no se instalen cerca de los tanques de gas de los puestos de comida.

Ortiz Torres descartó que los cambios en el ordenamiento tuvieran su origen en algún accidente registrado en las ferias e insistió en que la causa principal es delimitar las responsabilidades. “Aquí ya se pide carta de responsabilidad, quedará muy claro quién es el responsable”, dijo.





Las alcaldías, según la actualización de la norma, seguirán a cargo de verificar el cumplimiento porque tienen un control territorial, saben dónde y cuándo tienen lugar las fiestas patronales, otorgan los permisos y están en contacto con los mayordomos y vecinos organizadores.

En el caso de que el juego mecánico no cumpla con los lineamientos técnicos, el asesor jurídico de la dependencia dijo que impondrán una suspensión.

“La suspensión del juego mecánico es como una medida de seguridad, no es como sanción, se le dice al propietario: ‘estás en una condición generadora de riesgo para los que lo operan, para los que lo usan o para los vecinos’, pero en su caso la alcaldía iniciará el proceso administrativo”, manifestó Ortiz Torres.

En una entrevista previa, Myriam Urzúa, titular de esa dependencia, señaló que la mayoría de los juegos mecánicos en las ferias temporales ya son viejos, y sobre eso el funcionario de la secretaría comentó que es posible que sigan en funcionamiento siempre y cuando reciban el mantenimiento adecuado.

El asesor jurídico planteó que el tema también es cultural, que los usuarios también cuiden su seguridad, que no se suban, por ejemplo, a una rueda de la fortuna que está chueca o que la ubicaron cerca unos cables de mediana tensión, bajo la idea de que “siempre se ha hecho así y no pasa nada”.

Opinó que la norma técnica es de fácil aplicación porque la secretaría lo acordó con los representantes de las ferias, quienes manifestaron su disposición a cumplir con ella.