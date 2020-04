CDMX reparte kits médicos y despensas a sospechosos de tener Covid-19

El gobierno de la Ciudad de México realiza la entrega de kits médicos y despensas a pacientes que se contagiaron de Covid-19 y a personas sospechosas de tenerlo, para evitar que salgan a las calles y propaguen el virus.

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó que el apoyo alimentario y el kit médico se entregan juntos, los cuales son para una duración de 15 días y sólo se darán una sola vez.

"Como ustedes pudieron ver, hemos incorporado al kit un apoyo adicional alimentario para que tanto aquella persona que tiene todos los síntomas de tener Covid-19, que ha hablado con el médico, que se han confirmado varios temas, se le entregue su kit médico y también un kit de apoyo alimentario", explicó.

Ay. Quiero llorar y no sé cómo sentirme. Por ser caso sospechoso de COVID-19 (y que hablé a locatel y me quedé en mi casa) hoy vinieron a mi casa del @GobCDMX a traerme mi kit médico y una despensa. ¿Qué es esto? ¿Suecia? Me sentí así. pic.twitter.com/bTToDn1Vi2 — Danager (@Dana_Corres) April 1, 2020

¿Qué contiene la despensa?

Arroz

Frijol

Sopa

Papel

Amaranto

Avena

Lenteja

Chiles

Polvo para preparar agua de sabor

Consomé de pollo

Atole

Jabón

Suero

Café soluble

Leche en polvo

Galletas marías

Atún

Gelatina

Cereal

Toallas sanitarias

Pasta dental

Cloro

Sheinbaum Pardo indicó que seguirán depurando la base de datos del sistema SMS 51515 con la palabra covid-19 para poder hacer las entregas de manera más eficiente.

Exhortó a la población a que si tiene algún síntoma asociado con el virus (tos seca, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo) manden mensaje al 51515, con la palabra covid-19 o llamen a LOCATEL antes de salir a un centros hospitalarios para así evitar incrementar el número de personas con coronavirus, pues ese programa serán atendidos por doctores.

"Estamos ya incorporando más médicos a lLOCATEL para poder tener esta respuesta y este apoyo a toda la ciudadanía", indicó.

Agradeció a los capitalinos que han estado cumpliendo con este llamado a quedarse en casa, y reiteró que es importante, también aplicar la sana distancia.