CDMX se queda sin hielo por la ola de calor

Las bolsas de hielo en tiendas de conveniencia como Oxxo, GOmart y 7-Eleven escasean debido a la alta demanda registrada por la temporada de calor de las últimas dos semanas en la Ciudad de México.

La tercera ola de calor inició en junio y ha generado temperaturas de hasta 33 grados en alcaldías de la Ciudad de México como Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero e Iztacalco. Ayer encontrar una bolsa de hielo tomó más de hora y media y la visita al menos a ocho diferentes tiendas a lo largo de toda la ciudad.

En la alcaldía Coyoacán, tiendas de conveniencia lucen sus congeladores vacíos desde hace tres días, luego de que la empresa que les provee, Hielo Fiesta, les confirmó el desabasto en el producto que se oferta entre 26 y 32.50 pesos.

De acuerdo con los encargados de establecimientos, la empresa además redujo hasta 67 por ciento el número de bolsas que proporciona, lo que ha incrementado la falta de hielo.

“Antier nos trajeron 100 bolsas y ya no tenemos. Regularmente, 300 bolsas que nos dejan nos duran una semana, y ahorita dos días, incluso las personas nos dicen que no encuentran hielo en otras tiendas”, dijo Misael Ramírez, encargado de una tienda Oxxo ubicada frente a la estación General Anaya, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Y las bolsas que les resurten se van como pan recién salido del horno. “El refrigerador tiene capacidad para 150 bolsas de hielo de cinco kilos. Normalmente nos dura una semana, ahorita tres días nos duró y ya llevamos tres días sin hielo”, contó Laura del Castillo, encargada de una tienda 3B en la alcaldía Coyoacán.

Lo mismo ocurre en tiendas de cadena GOmart o 7-Eleven, en donde el hielo comenzó a escasear esta semana. “Desde hace tres días no tenemos hielo, nos dijeron que lo traían en este día. Nos traen 60 bolsas, antes eran 100, pero por la demanda ya es menos”, dijo la encargada de GOmart ubicada en Calzada de Tlalpan y la calle Nadadores, en Coyoacán.

La historia se repite en otros refrigeradores de cadenas de toda la ciudad. No hay hielo en Oxxos de Polanco, en Miguel Hidalgo ni en los de la colonia San Ángel, en Álvaro Obregón.

En algunos lugares el hielo se acaba en menos de cinco días | Foto: Laura Lovera /El Sol de México

Tampoco hay en los 7-Eleven de la colonia Juárez, que concentra bares y restaurantes, ni de la colonia Santa María la Ribera, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue hasta el Mercado Bondojito, en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que apareció la bolsa de hielo. Uno de los vendedores explicó que tenía disponibles porque acababan de resurtirle y que quien le distribuye, le deja menos producto ante la alta demanda. “Desde muy temprano se acaba. No es que me pidan doble cantidad por pedido, sino que me piden constantemente”, dijo.

En entrevista con El Sol de México, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), aseguró que el desabasto inició hace dos semanas y continuará hasta que termine la temporada de calor. Señaló que hay lugares en donde las bolsas de cinco kilos cuestan hasta 40 pesos, cuando el precio regular es de 27 pesos.

"En todo el país hay desabasto y sobre todo en la presentación de cinco kilos, porque hay de 10 y de 40 kilos. La gente pide de cinco porque es la que fácilmente mete al refrigerador.

"La bolsa de cinco kilos ahorita está bien escasa en el mercado y muy encarecida, regularmente vale 27 pesos y ahorita puede costarte hasta 40 pesos", dijo Cuauhtémoc Rivera.

De acuerdo con el presidente de la ANPEC, el desabasto sólo es por la alta demanda y no por la falta de agua.

"Ahorita la producción de hielo está muy atrás de la demanda. El desabasto es porque hay mucho consumo de hielo por el calor". La Con agua alertó que en los próximos días la temperatura podría alcanzar hasta 35 grados, lo que superaría la máxima registrada en la ciudad, cuando marcó 33.9 grados el 9 de mayo de 1998.