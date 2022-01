CDMX supera 9 mil casos de Covid-19 en un solo día

En esta cuarta ola de contagios en la Ciudad de México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum estimó que sólo es necesario entregar paracetamol a los enfermos de Covid-19, sin los kits con despensa ni tarjetas con mil pasos entregados en crisis pasadas, pese a la creciente alza de enfermos, pues el pasado lunes de las 30 mil pruebas que se hicieron para detectar el coronavirus nueve mil 600 resultaron positivos (32 por ciento).

En conferencia de prensa ayer, la secretaria de Salud local, Oliva López, indicó que de 20 mil pruebas que se estaba aplicando desde el lunes pasaron a 30 mil, día en el que se registró 32 por ciento de positividad; es decir, nueve mil 600 casos nuevos de contagio.

CDMX Álvaro Obregón, el epicentro nacional de los contagios de Covid-19

El director de Gobierno Digital, Eduardo Clark García, explicó que la capital del país cuenta con más de 40 mil casos positivos por Covid-19, casi en los mismos niveles de identificados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del año pasado, de estas mismas fechas. Sin embargo, los datos de hospitalizados generales, de camas que no requieren un ventilador, están todavía muy por debajo del año pasado que había más de 10 personas internadas.

En la Ciudad de México hay 906 personas hospitalizadas en hospitales públicos y privados por Covid-19 o sospecha del mismo, 725 de ellas en camas generales y 181 camas que tienen un ventilador mecánico, 81 por ciento de los enfermos no está vacunado.

No regresa el Programa de Atención en Casa

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que por el momento no es necesario, el Programa de Atención en Casa, porque hay espacio en los hospitales, pero sí se está viendo el regreso del "Oxígeno en Casa", si es que fuera necesario, para dar de alta a un paciente que llevara mucho tiempo en el hospital.

Por el momento, no tienen pacientes en viviendas con Covid-19, sólo monitorean por teléfono, desde Locatel, pero no tienen oxígeno.

Este diario comprobó que en Locatel tardan aproximadamente 16 minutos en contestar una llamada. La persona que responde señala que están tardando por la demanda que tiene la ciudadanía en las dudas sobre los contagios.

Una persona que se reportó en Locatel con dolor de cuerpo, fiebre en su primer día de síntomas sólo fue recetada con paracetamol. El médico que la atendió dijo que el seguimiento médico se daría con más síntomas y mayor número de días con estos padecimientos.

Kits médicos

Oliva López Arellano, secretaria de Salud, informó que sí hay seguimiento domiciliario, pero a través de Locatel, y lo que están dando en los sitios Covid es Paracetamol, es el medicamento útil para quitar la sintomatología de vías respiratorias superiores, sobre todo, dolor de cabeza, malestar general y bajar la febrícula.

"En este momento no está activado el oxígeno en domicilio, si se requiriera lo activaríamos. Hasta ahora los cuadros no requieren –la mayoría de ellos– este soporte, digamos, adicional, con estar en casa con paracetamol, hidratado y vigilando datos de alarma, como son: la fiebre persistente y la oxigenación que no baje de 90, es suficiente y damos seguimiento telefónico", declaró.

La mandataria capitalina declaró que por el momento no habrá apoyo económico para las familias que salgan positivas, porque no se considera necesario, ya que la gran diferencia frente a la primera ola y lo que hay hoy es que hay un porcentaje de vacunación altísimo.

Desde marzo del 2020 la la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socia (Sibiso) inició la entrega de kits médicos como parte de un programa emergente para apoyar a los ciudadanos que daban positivo a Covid-19. El kit, además de medicamento, cubrebocas y termómetro, contenía una tarjeta de color verde con la leyenda "Apoyo Emergente" con mil pesos.