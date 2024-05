Ceci Flores halla restos óseos en Iztapalapa

Ceci Flores, presidenta de la madre buscadoras de Sonora, aseguró que encontró un hueso humano en el Cerro de las Tres Cruces, en la alcaldía Iztapalapa.

En un video compartido por la madre buscadora se observan los restos de una persona bajo la tierra, en Lomas de la Estancia, en el cerro de las tres cruces.

Sólo pido que no escondan, que no nieguen estos restos, mejor hagan lo posible para que regresen a casa. Alguien los espera. Aquí en Iztapalapa como en todo México, encontramos huesos, triste realidad, pero así es. Sigamos buscando.Ceci Flores.



CDMX Ceci Flores denuncia amenazas durante búsqueda en Tláhuac

SSC acude a acordonar la zona

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que recibió una denuncia, a través del número de emergencias 911, del hallazgo de restos posiblemente humanos en el cruce de las calles Enebro y la calle Higuera, en la colonia Xalpa, de la alcaldía Iztapalapa, en las inmediaciones del Cerro de las Tres Cruces.

Explicó que elementos de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de la Comisión de Búsqueda, ambas de la Ciudad de México, quienes realizarán las acciones conducentes.

El pasado 2 de mayo, Ceci Flores solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al grupo de expertos analizar los restos hallados en un supuesto crematorio en las faldas del volcán Xaltepec en los límites de Iztapalapa y Tláhuac.