Centro de espionaje ligado a Mancera habría sido utilizado por el cartel inmobiliario: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que en la red de espionaje montada por su antecesor, Miguel Ángel Mancera, se planeó parte de la operación del cártel inmobiliario.

“No se necesita espiar a nadie, pero además estamos en contra de eso; aquí había un lugar que tenía el anterior Jefe de Gobierno, que era –¿cómo le llamaban a la calle? Sterling–, se volvió famoso el lugar este Sterling; de hecho, hay gente ya detenida por parte de la Fiscalía General de Justicia y siguen las investigaciones, porque era un lugar que se dedicaba al espionaje.

“Es más, lo que se dice −no sé cómo vayan las investigaciones de la Fiscalía−, es que no solamente se dedicaba al espionaje, sino que también se dedicaba a revisar los terrenos, junto con la información del Registro Público de la Propiedad, que podrían ser factibles de ser desarrollos inmobiliarios posteriores. Entonces había hasta despojos, eso era lo que se decía, de ahí que lo tendría que probar, obviamente la Fiscalía; entonces, había un centro manejado del que tenía conocimiento el anterior jefe de Gobierno, para espiar”, reveló la mandataria en su conferencia habitual.

Sheinbaum recordó cómo se enteró de que la espiaban a través de su cuenta de correo electrónico.

“Cuando yo gano la encuesta a la Jefatura de Gobierno, llegan unas personas que trabajaban entonces en la Fiscalía, me buscan, me dicen que quieren hablar conmigo y me dicen que les dieron instrucción de intervenir mi correo electrónico, que me cuidara de lo que ponía en el correo; les dije no tengo de qué cuidarme, la verdad, en todo caso de temas personales que no quisiera que… pero cuando uno es persona pública no hay nada que esconder. Entonces, pasó eso, sabíamos que nos estaban investigando”, dijo.

Insistió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, es quien tiene que revisar todo eso y ver hasta dónde llega la investigación.

“Pues lo dijo hoy el Presidente, durante muchos años, un gobierno que tiene miedo, un gobierno autoritario se dedica a espiar a la oposición, a espiar a todo aquel que no piensa como el gobernante. Y nosotros, no solo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia tiene que ver con disentir, algunas gentes piensan como nosotros, otras no; algunas están de acuerdo en algunas cosas y en otras no están de acuerdo, y eso es parte de la democracia. Y nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones”, destacó.