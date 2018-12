En enero comenzará la reconstrucción masiva, asegura Cravioto

En dos años estará la mayor parte de la rehabilitación de las viviendas y edificios de la Ciudad de México dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aseguró César Cravioto, comisionado de la Reconstrucción.

Cravioto informó que a finales de enero iniciará de forma masiva la reconstrucción, y las empresas les informan que un paquete de 50 casas se puede construir en tres meses, hay otras que en seis.

Te recomendamos: Sheinbaum sospecha ocultamiento de cifras sobre homicidios y deudas del gobierno anterior

En entrevista con El Sol de México mencionó que el éxito del programa es tener el mayor número de empresas posible, porque no quiere que terminen una colonia para empezar otras, sino que comiencen a trabajar de manera simultánea.

En dos años queremos entregar la mayoría de la reconstrucciónCesar Cravioto

Valle de México

¿Cómo va el censo de escuelas afectadas?

Eso lo estamos trabajando con el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y el Instituto local de Infraestructura, hay un universo de 244 escuelas que todavía no se atienden.

De esas, 171 las va a intervenir el gobierno federal y el resto la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, con un monto de 500 millones de pesos.

CDMX

¿Cuál es el trabajo que hará el gobierno de la ciudad?

Depende, hay desde que se tiene que levantar bardas, otras reforzar, y por ejemplo en algunas escuelas están afectadas las escaleras, al gobierno de la Ciudad de México no le tocaron las más afectadas, esas le tocaron a la Federación.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo estarán reconstruidas?

El acuerdo que tenemos con la Federación es que alrededor del 15 de enero vamos a dar a conocer el plan integral educativo para la reconstrucción, ahí explicaremos escuela por escuela y cuánto tiempo se va a tardar y cuándo los niños van a regresar.

¿Cuántos recursos se van a destinar?

Cinco mil millones de pesos para la reconstrucción, de éstos se irán cuatro mil 500 para el fideicomiso, principalmente para vivienda y 500 millones de pesos para escuelas.

Más lo que invertirá el Sistema de Aguas para reparar toda la infraestructura hidráulica.

Además, algunas asociaciones civiles aportarán, como en Xochimilco la fundación de Carlos Slim, y estamos viendo si fundación Bancomer nos ayuda.

¿Cuántos procesos de reconstrucción dejó la anterior administración?

Estamos hablando sólo de edificios, en todos los edificios afectados por el sismo del año 2017 hay algo como dictamen, recursos para estudios complementarios, iniciados proyectos ejecutivos, iniciada la rehabilitación de edificios, te puedo decir que la gran mayoría ya tienen grados de avances.

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco las alcaldías más afectadas por el sismo, ¿cuándo inicia la reconstrucción?

Ya está firmado el convenio con la fundación Proviva, que va a ayudarnos con 500 casas en Iztapalapa, y la fundación Slim que nos ayudará en cinco pueblos con mil 200 viviendas, ellos ya empezaron y ya tenían el convenio con la anterior administración, pero no habían empezado por este desastre de organización que tenía el anterior gobierno.

¿Cómo se dará el proceso para la reconstrucción?

Lo que vamos a hacer son cuadrantes de actuación, por ejemplo: cuando hay 460 colonias, donde hay desde una a 19 viviendas afectadas, ahí vamos a juntar colonias y vamos a hacer un cuadrante para que entre una empresa que trabaje entre 40 a 45 viviendas.

Después hay 109 colonias que tienen entre 20 y 99 viviendas afectadas, para cada una de esas colonias vamos a meter una empresa para que haga todo el trabajo en esa colonia.

Ya tenemos más de 400 empresas registradas, el 9 de enero vamos a sentarnos con la mesa técnica donde está el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y con ellos vamos a organizar esta información, obviamente con la Contraloría, va a ser muy transparente.

A finales de enero de forma masiva esperemos inicie la reconstrucción, y las empresas les informan que un paquete de 50 casas se puede construir en tres meses hay otras que nos dicen que en seis meses.

¿Habrá licitación?

No será licitación porque no es obra pública, acuérdate que el gobierno no puede construir en un terreno privado, al fin de cuentas estamos hablando de propiedades privadas.

¿Cómo va el proceso del censo?

Arrancamos con 40 mil datos, de esos pudimos censar un universo de 26 mil y, de esos 17 mil 770 tienen un grado de afectación intermedio con vivienda demolida o colapsada, esto es nuestro universo de atención.

CDMX

CDMX