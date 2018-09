Ciudad de México romperá récord en turismo este año, prevé gobierno

Al conmemorarse el Día Mundial del Turismo, el secretario del ramo en la capital, Armando López Cárdenas, aseveró que durante 2017 se registró, como jamás había sucedido, la llegada de más de 30 millones de visitantes a la ciudad, lo que generó una derrama económica de 170 mil millones de pesos, lo que lo convirtió en un año récord.

“La buena noticia es que 2018 se perfila como un año aún mejor”, destacó durante la celebración en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento e indicó que “a partir de este momento, los trabajos de la Secretaría de Turismo garantizan un crecimiento sostenido del turismo a corto, mediano y largo plazo en la capital”.

Es así, dijo, que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México proveniente de la actividad turística se mantendrá en un alza constante hasta llegar a nueve por ciento en 2026.

Ello, expuso en el acto encabezado por el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, pondrá a nuestra ciudad por encima de otras como Chicago, San Francisco e, incluso, Nueva York.

De hecho, sostuvo, la tendencia natural del turismo en la capital ha sido de crecimiento y de un gasto promedio superior al comportamiento nacional y aún en momentos difíciles ha salido airosa, porque posee la resiliencia que tienen las ciudades más importantes del mundo. Ejemplos claros han sido Barcelona y París, recientemente, o Nueva York.

Se refirió a la impresionante oferta que tiene esta ciudad, que incluye museos, parques, salas de teatro, cines, sitios arqueológicos, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, una gastronomía que ofrece cocinas de todas las partes del mundo, principalmente de nuestro propio país.

Además, indicó, tiene los más importantes parques de diversiones en México y productos turísticos únicos, importantes plazas, como el Zócalo, e impresionantes áreas verdes, como el Bosque de Chapultepec, aunque lo más importante es su gente.

Lo vimos, dijo, como el lugar más importante a visitar que publicó The New York Times, El País, The Guardian, por señalar sólo algunos, que hablan de esta metrópoli como un destino obligado; también sobresale en los rankings del mundo, ya sea de gastronomía o en cuestiones de placer, negocios o reuniones.

Por su parte, Amieva Gálvez expuso que el turismo en la Ciudad de México y en el país representa todo un éxito, una fuente de trabajo digna, noble y de mucha gratificación para las personas prestadoras de productos y servicios turísticos.

Destacó que el turismo tiene muchas cualidades, que son iguales en muchas partes del mundo, pero indicó que en esta ciudad y en este país contamos con un elemento que es único, la imagen, el trato, el servicio y el corazón de todos.

